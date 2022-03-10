Thursday, March 10, 2022, 9.30 am EST

(добавляет АРТ-РЕЛИГИЯ) США, КОЛУМБИЯ - Вашингтон - Президент США Джо Байден принимает своего колумбийского коллегу Ивана Дуке в Вашингтоне, чтобы обсудить продвижение демократии в Латинской Америке, региональную миграцию и вторжение России в Украину, на первой официальной встрече между ними, которая станет фоном недавнего визит официальных американцев в Венесуэлу. (видео) ИММИГРАЦИЯ В США - Вашингтон - В связи с неизбежной высылкой детей-иммигрантов на границе с Мексикой без возможности получения убежища растет давление на правительство Джо Байдена, включая влиятельных сенаторов-демократов, чтобы разрядить спорную меру эпохи Трампа, которую принял президент утверждал. ИНФЛЯЦИЯ США - Вашингтон - Бюро трудовой статистики США публикует данные по инфляции за февраль после начала года, в котором уровень составил 7,5%, что является самым высоким показателем с 1982 года. США ИСПАНОЯЗЫЧНЫЕ - Атланта (Джорджия) - Драматическая авария изменила жизнь колумбийки Бетти Паломино и дала ей новую возможность, которой она воспользовалась, чтобы стать успешным строительным предпринимателем в Джорджии и вдохновить других своей первой книгой «От трагедии к успеху», которую она только что опубликовала. Марсело Уилок (фото) Кино США - Майами - Насилие портрет группы богатых и извращенных молодых людей в фильме «Иезабель» отражает «моральный кризис», спонсируемый «коррумпированным государством», которое является «матерью» всех проблем в Венесуэле, по словам его режиссера Эрнана Жабеса Агилы. Лоренцо Кастро Э. (SENT) (фото) ИСКУССТВО РЕЛИГИЯ - Нью-Йорк - «мудра» буддийских церемоний, освящение христианского хозяина или скрещенные пальцы во время мольбы: эти жесты веры заменяют лица на необычном портрете некоторых религиозных лидеров Нью-Йорка, которые воссоединились в этот четверг со зрителями, которых они положили в руки. ОТПРАВЛЕНО (фото) (видео) Вы можете направлять свои запросы Ивонн Малавер (emalaver@efe.com) или latinonews@efe.com.