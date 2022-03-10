Это была цель Рауля Хименеса, с которой он вернулся к титулу волков

Во время матча «Вулверхэмптона» против «Уотфорда» Рауль Хименес вернулся в стартовую одиннадцать своей команды и отвечал за открытие табло игры Премьер-лиги. Ему понадобилось только первые десять минут матча, чтобы показать свою голевую способность.
Примерно на 13-й минуте игры команда «Волков» забрала мяч. Они были очень близки к небольшой площади; Хван Хи Чан взял мяч и в стенной игре с Раулем Алонсо дал ему возможность мексиканскому нападающему приблизиться к центру штрафной.
Хван вернул мяч в Американистскую академию, которая знала, как закончить игру, и, несмотря на то, что она была отмечена защитой Уотфорда, он отправил мяч застрявшим на правильной штанге и, таким образом, забил первый гол матча.
Этот счет принес ему шесть голов в матчах Премьер с «Волками».
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