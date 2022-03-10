Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Watford - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - March 10, 2022 Wolverhampton Wanderers' Raul Jimenez celebrates scoring their first goal REUTERS/Tony Obrien EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Во время матча «Вулверхэмптона» против «Уотфорда» Рауль Хименес вернулся в стартовую одиннадцать своей команды и отвечал за открытие табло игры Премьер-лиги. Ему понадобилось только первые десять минут матча, чтобы показать свою голевую способность.

Примерно на 13-й минуте игры команда «Волков» забрала мяч. Они были очень близки к небольшой площади; Хван Хи Чан взял мяч и в стенной игре с Раулем Алонсо дал ему возможность мексиканскому нападающему приблизиться к центру штрафной.

Хван вернул мяч в Американистскую академию, которая знала, как закончить игру, и, несмотря на то, что она была отмечена защитой Уотфорда, он отправил мяч застрявшим на правильной штанге и, таким образом, забил первый гол матча.

Этот счет принес ему шесть голов в матчах Премьер с «Волками».





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