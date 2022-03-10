Они угрожали официанту, который рассказал о поведении знаменитостей в известном ресторане в Боготе

В последние часы в социальной сети Twitter Colombia стали популярны имена нескольких национальных и международных знаменитостей после того, как бывший официант из ресторана, предположительно Андрес, округ Колумбия, сделал сообщение, раскрывающее поведение некоторых из них с персоналом, когда они посещали это мероприятие. место. Художники, политики, спортсмены и даже влиятельные лица упоминались из-за их доброты или антипатии.

Трепет Марко Антонио Гонсалеса, который сейчас является музыкальным продюсером, даже достиг других стран, где они запрашивают публикацию со своими знаменитостями; однако минуты славы издания также привлекли внимание недобросовестных людей, которые угрожали пользователю Twitter. Об этом сообщил тот же человек в своем аккаунте в Twitter:

@marcogmusic в Твиттере

Хотя Гонсалес не подробно остановился на угрозах, можно предположить, что эти атаки возникли в результате потока Twitter, который произвел революцию в социальной сети. Это связано с тем, что некоторые пользователи социальной сети не согласились с тем, как бывший официант раскрыл отношение знаменитостей, поскольку они считают, что их мнение может быть предвзято из-за их политических позиций.

Это было специально выражено пользователем, которому Марко ответил. По словам интернет-пользователя, публикация пользователя Twitter «пустая и предвзятая», он добавил, что «он ожидал чего-то актуального, но он говорит не о своих клиентах, а о том, кто любит его или кому он нравится хорошо или плохо в зависимости от его политической позиции», это потому, что мужчина говорил о Марии Фернанда Кабаль и подчеркнула, что она ему не нравится.

Со своей стороны, Марко сказал ей, что здесь нет предвзятости, поскольку он относился к сенатору как к любому клиенту, независимо от того, не согласен ли он с ее политическими предложениями. Он подчеркнул, что «леди была очень доброй и вежливой, и я также оказал ей лучший сервис, но это не значит, что я не согласен с ее позицией».

@marcogmusic в Твиттере

Несмотря на различия, все больше пользователей поддерживали нынешнего музыкального продюсера и высказывались против того, чтобы он получал угрозы из-за этой публикации, важность которой, как сказал Гонсалес RCN Mundo, «была не ресторан, а опыт, который был у менеджера по обслуживанию клиентов. обслуживая многих людей».

Человек создал публикацию для того, чтобы другие могли внести свой вклад, и многие другие пользователи имели возможность защитить или поддержать его интерпретации знаменитостей. Вот почему многие подчеркивают, что нет причин угрожать пользователю Twitter.

Таким образом, в публикации подчеркивается плохое отношение к персоналу, который их посещал, к таким знаменитостям, как Марбель, Франсиско Сантос, Калле и Поче, Хорхе Селедон, Хорхе Альфредо Варгас, Ла Лиендра и Дани Дюк, Паулина Вега, Хулио Санчес Кристо, Каролина Крус и Линкольн Паломеке, Эпа Колумбия, Лаура Акунья и другие.

С другой стороны, не все было плохо, так как пользователь Twitter спас доброту Фалькао, Лины Техейро, Марии Фернанды Кабаль, Хуана Мануэля Сантоса, Алехандро Рианьо, Юи, Мануэля Медрано, Роналдиньо, Foo Fighters, Дэвида Бекхэма, Джека Блэка и других.

Несмотря на угрозы, ветка продолжает публиковаться в Twitter, а также вызывать реакцию пользователей. Одним из самых выдающихся выступлений стала Марта Изабель Боланьос, известная тем, что она сыграла «Пупучурру» в мыльной опере «Yo Soy Betty la Fea». Актриса заверила, что это было такое «бессознательное предложение», и утверждала, что у знаменитостей, как и у любого другого, тоже могут быть плохие дни.

«Разве вы не видите общественных деятелей, у нас тоже плохие дни? Или вы считаете, что из-за того, что мы публичные, мы не имеем права? Мы не можем пойти в ресторан, а вы хотите спокойно проглотить? или у тебя нет плохих дней? Неужели они будут судить нас за плохое время?» , сказал он.

Наконец, следует отметить, что была устранена трель, в которой Марко Антонио объявил о второй части темы, ожидая, что он раскроет свой опыт, посетив таких персонажей, как Иван Дуке, Imagine Dragons, Джастин Бибер, Малума, Джей Балвин, Петро и другие.

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