Они спасают недоношенных американских детей, родившихся в Украине после российского вторжения

В истории, достойной Голливуда, даже со счастливым концом, двум маленьким мальчикам, родившимся недоношенными, которым осталось жить всего несколько часов, удалось избежать контроля российской армии в украинской столице благодаря вмешательству элитной группы бывших военнослужащих США.

Героев этой истории зовут Ленни и Мойше, и они родились на десять дней раньше, чем две недели назад в Киеве, всего через несколько дней после вторжения российских войск в Украину. Его родители, Алекс Спектор и Ирма Нуньес, живут в Чикаго и являются гражданами США. Спектор родился на Украине в то время, когда она была частью Советского Союза, и в детстве он сбежал от режима со своей семьей, чтобы поселиться в США.

После долгих лет борьбы с бесплодием Спектор и Нуньес решили завести детей через суррогатную матку. Так они пришли к Кате, молодой украинке, жительнице Киева, которая решила им помочь.

В течение нескольких месяцев они видели, как напряженность между Россией и Украиной обострялась издалека, но ситуация стала отчаянной, когда вторжение было неизбежным и Катя не могла покинуть Украину из-за продвинутого состояния своей беременности. В конце концов русские вошли в Украину, и у Кати начались роды. Ленни и Мойше были недоношенными близнецами, которым требовалась интенсивная медицинская помощь.

Алекс Спектор ждал своих детей на украинско-польской границе

Его родители были в отчаянии, но не смогли въехать в Украину. Спектор отправился в Польшу, чтобы быть как можно ближе, но не было возможности войти и найти его детей, не говоря уже о том, чтобы малыши получили необходимую им медицинскую помощь.

В самый отчаянный момент Спектору удалось связаться с Брайаном Стерном, ветераном армии и флота США, который руководит некоммерческой организацией, специализирующейся на рискованных эвакуациях в зонах вооруженных конфликтов под названием «Проект Динамо».

Стерн находился в этом районе, спасая граждан США, которые оказались в ловушке на Украине после вторжения. Связавшись со Спектором, спасение близнецов стало его приоритетом. Они назвали его «Проект Близнецы».

Стерн собрал для этого спасения группу, в которую вошли два неонатолога, два клинических врача, медсестра и бригада скорой помощи, состоящая из украинцев. Вчера утром операция началась на фоне интенсивного нападения России на Киев.

Проект Джемини. Спасательная команда ждет, чтобы вытащить детей из больницы в Киеве, где они родились

Поездка из больницы в Польшу на машине скорой помощи займет тринадцать часов, с несколькими короткими остановками только для того, чтобы заправиться или контролировать спину младенцев (когда автомобиль находится в движении, они не могут вытащить их из кроватки, в которой они едут).

Речь идет о машине скорой помощи и двух машинах, которые ее охраняют. Проверки на маршруте частые и непростые.

Когда они прибыли на границу, их ждал Спектор, который сел в машину скорой помощи и впервые встретил там своих детей. Еще час отделял их от больницы, где все было организовано для помещения детей в реанимацию новорожденных. Необычно вчера в этом районе Польши шел сильный снег, поэтому поездка была непростой.

Но они прибыли. Сегодня они находятся в реанимации, родители могут видеть их сквозь стекло, но знают, что если они переживут войну, то смогут нормально развиваться, чтобы вести здоровый образ жизни.

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