Они осуждают агрессию у дома Марии дель Кармен Альвы, президента Конгресса

Партия народного действия осудила, что группа демонстрантов пришла сегодня утром в дом президента Конгресса, Мария дель Кармен Альва. С помощью мегафонов они выразили свое неприятие руководства парламентария и призвали к ее отставке с поста.

С поло от сборной Перу, головными уборами и некоторыми закрывающими лицо протестующие выкрикивали: «Уходи, Альва! Альва, Конгресс — это не ваш дом! Работайте, Мария дель Кармен Альва! Уйти в отставку, Мария дель Кармен Альва! Альва, Конгресс — это не ваш дом!» .

По этой причине в официальном аккаунте партии в Twitter политическая группа поделилась видеозаписью протестующих, которые собрались у дверей дома парламентария и осудили преследования и политические преследования.

«Мы отвергаем притеснения и #AcosoPolítico, которые президент (Конгресса Республики) получает в своем доме. Наша поддержка (Мария дель Кармен Альва)», - написал он в твите.

«Этот тип атаки должен прекратиться! Они хотят закончить Конгресс!» , добавил он.

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На видео видно, что группа людей даже просит объявить главу законодательного органа «персоной но грата».

«Эта леди делает страну плохой. (...) Соседи, мне жаль, что у меня есть соседка, и мы должны объявить ее неприятной, потому что она действительно делает страну плохой», - вы слышите в видео.

IPYS ВЫСТУПАЕТ ЗА НАПАДЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТОВ СТОРОННИКОВ СВОБОДНОГО ПЕРУ

В ночь на 8 марта, когда обсуждался и голосовал вопрос о доверии кабинету министров, по меньшей мере пять журналистов из различных средств массовой информации подверглись нападению во время освещения демонстраций у Конгресса Республики Перу. Стало известно, что нападения исходили от тех, кто выражал поддержку правительству.

Напали: Карлос Уаман, Латина; Ромина Солорсано, Каретас; Диего Вертис, Диарио Уно; Джон Рейес, Республика.

По этому факту Институт Prensa y Sociedad (IPYS) сообщил, что «журналисты из различных СМИ, освещающие деятельность Кабинета министров презентация (...) подверглась нападению с избиениями, толчками и оскорблениями со стороны протестующих, связанных с правительством Педро Кастильо», - говорится в твиттере.

Они также указали, что фотографа журнала Caretas Ромину Солорзано тащили за волосы. Кроме того, фотожурналисты Диего Вертис, из Diario Uno, Джон Рейес из La República и еще один из международных агентств получили толчки, царапины и удары.

На оператора из Латины также было совершено нападение, его бросили на пол, и его камера была сломана. Он был опознан как Карлос Уаман и указал, что нападение началось, когда полицейские, которые охраняли их, удалились с этого места.

С другой стороны, фотограф газеты La República прокомментировал, что один из протестующих напал на крестьян, которые пришли поддержать правительство, чтобы напасть на представителей прессы. Он также рассказал, что некоторые из его товарищей получали чикотазо на спине и груди.

IPYS считает, что эти акты насилия «направлены на то, чтобы нанести ущерб освещению вопросов, представляющих высокий общественный интерес, нарушая право на информацию и подвергая риску безопасность журналистов».

ОМБУДСМЕН ОТВЕРГАЕТ

В своем выступлении также выступило Управление омбудсмена, которое отвергло нападения на журналистов и потребовало, чтобы Канцелярия прокурора Нация расследует дело и накажет виновных. «Насилие неоправданно в демократическом обществе. Государство обязано защищать женщин и мужчин в прессе», - заявили они в своем твите.

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