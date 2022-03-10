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четверг 10 март 2022
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Россия

They confirm three dead in the Russian attack on Mariupol hospital, in Ukraine

10 март 2022

Львов (Украина), 10 марта По меньшей мере три человека, двое из которых несовершеннолетние, были убиты и семнадцать получили ранения в результате российской бомбардировки детской больницы в украинском городе Мариуполь в юго-западной части страны, сообщили сегодня городские власти. «На сегодняшний день известно, что после теракта на детскую больницу в Мариуполе российскими самолетами пострадали около семнадцати человек (включая детей, женщин и медицинский персонал)», — говорится в данных городского совета, собранных агентством «Интерфакс-Украина». Среди погибших двое несовершеннолетних, мальчик и девочка, а среди раненых есть также несовершеннолетние и женщины, а также медицинский персонал из центра. Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня вечером, что российская бомбардировка родильного дома в Мариуполе является «последним испытанием геноцида», совершаемого против украинцев. «Российские бомбы упали на больницу и родильный дом в Мариуполе. Детская больница. Родильный дом, который был в эксплуатации! Здания разрушены», - сказал Зеленский, описывая взрыв этого медицинского центра, заказанный вчера россиянами. Мариуполь, город на юго-востоке Украины с населением около 500 000 человек, является одним из городов, которые больше всего страдают от атак и осады российских войск с момента начала вторжения в страну 24 февраля. По словам заместителя мэра Петра Андрющенко, около 1300 жителей этого города были убиты в результате обстрелов и нападений с начала вторжения две недели назад.

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