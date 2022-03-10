They confirm three dead in the Russian attack on Mariupol hospital, in Ukraine

Львов (Украина), 10 марта По меньшей мере три человека, двое из которых несовершеннолетние, были убиты и семнадцать получили ранения в результате российской бомбардировки детской больницы в украинском городе Мариуполь в юго-западной части страны, сообщили сегодня городские власти. «На сегодняшний день известно, что после теракта на детскую больницу в Мариуполе российскими самолетами пострадали около семнадцати человек (включая детей, женщин и медицинский персонал)», — говорится в данных городского совета, собранных агентством «Интерфакс-Украина». Среди погибших двое несовершеннолетних, мальчик и девочка, а среди раненых есть также несовершеннолетние и женщины, а также медицинский персонал из центра. Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня вечером, что российская бомбардировка родильного дома в Мариуполе является «последним испытанием геноцида», совершаемого против украинцев. «Российские бомбы упали на больницу и родильный дом в Мариуполе. Детская больница. Родильный дом, который был в эксплуатации! Здания разрушены», - сказал Зеленский, описывая взрыв этого медицинского центра, заказанный вчера россиянами. Мариуполь, город на юго-востоке Украины с населением около 500 000 человек, является одним из городов, которые больше всего страдают от атак и осады российских войск с момента начала вторжения в страну 24 февраля. По словам заместителя мэра Петра Андрющенко, около 1300 жителей этого города были убиты в результате обстрелов и нападений с начала вторжения две недели назад.