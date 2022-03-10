Они захватили бывшего главу полиции Гондураса, он был востребован в США за наркоторговлю

В среду силы безопасности Гондураса захватили бывшего главу Национальной полиции страны Хуана Карлоса Бонилью Вальядареса, которого обвиняют и требуют экстрадиции США по трем пунктам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Бонилья Вальядарес был арестован во время полицейской операции в Самбрано, примерно в 30 километрах к северу от Тегусигальпы, столицы Гондураса, сообщил журналистам советник правительства Гондураса по связям с общественностью Милтон Бенитес.

В апреле 2020 года прокуратура Нью-Йорка предъявила бывшему начальнику полиции Гондураса обвинения по трем пунктам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, по которым ему может грозить максимальное пожизненное заключение, а также обвинения, связанные с бывшим президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом.

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В ЗАГОВОРЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ НАРКОБИЗНЕСОМ

Окружной прокурор Манхэттена Джеффри Берман пояснил в заявлении, обнародованном в 2020 году, что Бонилья Вальядарес сыграл «ключевую роль в международном заговоре с наркоторговлей» и совершил преступления от имени осужденного бывшего депутата «Тони» Эрнандеса «и его брата президента», имея в виду ныне бывшего губернатора. Хуан Орландо Эрнандес, включая «убийство конкурирующего наркоторговца».

Бывший президент Эрнандес (2014-2022) был схвачен 15 февраля в своем доме в Тегусигальпе, через день после того, как Соединенные Штаты запросили его «формальный временный арест» в целях экстрадиции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и использованием оружия.

Хуан Карлос Бонилья Вальядарес

Судья, ведущий дело об экстрадиции Эрнандеса, 16 февраля распорядился о «предварительном заключении» и назначил второе слушание, для эвакуации доказательств, на 16 марта.

7 февраля Соединенные Штаты рассекретили включение Хуана Орландо Эрнандеса в свой список коррумпированных людей в июле прошлого года, когда он еще находился на своем посту, за его предполагаемую связь с наркоторговлей, а в июле 2021 года аннулировали его визу для въезда в эту страну.

НАРУШИЛ ЗАКОН

Бонилла Вальядарес, по данным властей США, злоупотребила своим положением, чтобы нарушить закон и «курировала отправку нескольких тонн кокаина в США, использовала для этого пулеметы и другое оружие, а также занималась крайним насилием, включая убийство конкурирующего торговца людьми, чтобы управлять заговором .»

Прокуратура приводит в обвинительном заключении бывшего начальника полиции Гондураса «доказательства, представленные» в ходе судебного процесса в Нью-Йорке в октябре 2019 года против «Тони» Эрнандеса, и «заявления, сделанные в суде», в которых утверждалось, что несколько наркодельческих организаций «поддерживали» политиков и сотрудников правоохранительных органов Гондураса в период с 2003 по 2020 год.

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес

Бонилья Вальядарес, занимавший должность начальника Национальной полиции в период с 2012 по 2013 год, отверг обвинение и в апреле 2020 года заявил одной из гондурасских телевизионных станций, что готов пойти на любую сторону, которая его вызовет, чтобы доказать, что он невиновен в выдвинутых против него обвинениях со стороны прокурора Нью-Йорка Офис.

Он далее отметил, что обвинения в Нью-Йорке могут быть местью Александру Эрнандесу, который был свидетелем в прокуратуре Нью-Йорка, в процессе против «Тони» Эрнандеса.

Пресс-секретарь Верховного суда Гондураса Мелвин Дуарте сообщил журналистам, что бывший начальник полиции был схвачен после выдачи ордера на арест.

Бонилья Варела может явиться в четверг перед судьей, назначенным для изучения ее запроса на экстрадицию, сообщил Дуарте.

(С информацией из EFE)

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