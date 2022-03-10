Они захватывают лидера преступной группировки, который поклонялся кукле дьявола: «Чуки дружбы»

15 февраля захват преступной группировки «ограбление», которая поклонялась дьявольской кукле, напугавшей бизнесменов Восточная Лима и Южная Лима: «Чуки дружбы». 10 марта удалось захватить лидера группы и его правую руку.

Эти два преступника были захвачены Национальной полицией (НПП) на вечеринке в секторе 24 июля в Манчае. Сообщается, что полицейские стреляли в воздух, чтобы вмешаться в главаря банды и другого члена преступной группировки. Оба бросили ворота в патрульную машину, чтобы скрыться, но не смогли сбежать.

«Чтобы поймать этих людей, нужно было провести погоню, и на месте также вмешался еще один человек», - сказал полковник Карлос Алькантара, начальник полицейского отдела East 2.

Лидер этой грозной преступной группировки был опознан как 22-летний Линдер Алексис Кальдерон Рока по прозвищу «Алексито». Его правой рукой является 25-летний Брайан Кампос Перальта.

Однако Кальдерон Рока уже провел против него расследования за прошлые преступления и даже ордер на превентивное заключение на 9 месяцев. Он также был включен в программу вознаграждений Министерства внутренних дел и любую информацию о его местонахождении было предложено S/ 20 тысяч подошв.

Прокуратура установила, что Кальдерон Рока является автором убийства бизнесмена Жонатана Рауля Саравии Миранды 19 декабря 2020 года в Манчае. Бизнесмен был застрелен в своем 27-застреленном фургоне. Кадры с камер наблюдения показали, как он приближался к транспортному средству, и он не уходил, пока не убедился, что мертв.

«Алексисто» присутствовал на третьей повестке об убийстве бизнесмена, после того как первые два отсутствовали. Он пришел к нему на костылях в компании матери и адвоката. Когда он покинул это место, он побежал - не нуждаясь в костылях - и скрылся на мотоцикле. С тех пор о нем ничего не известно.

Потребовалось 1 год и два месяца, в течение которых ФНП искала преступника. Тем временем он расширил свой домен на востоке и юге столицы, возглавив группу «Chukys de la Amistad».

Напомним, что группа уже была захвачена, но 10 марта ее два сильнейших участника упали. Судьба главаря уже определена, но его сообщник, который подает жалобы на покушение на убийство, ограбление при отягчающих обстоятельствах и незаконный оборот наркотиков, все еще ожидает решения прокурора.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЛИМЕ И КАЛЬЯО

Согласно Верховному указу 012-2022-PCM, объявленная 3 февраля мера будет действовать в течение 45 дней, в течение которых население должно соблюдать определенные меры, предусмотренные в Политическая конституция Перу.

Вышеупомянутый декрет гласит, что в период действия мер, принятых исполнительной властью, действие некоторых конституционных прав будет приостановлено, как это предусмотрено в пунктах 9, 11, 12 и 24 статьи 2 нашей Конституции, таких как право на свободу, неприкосновенность жилища, свободу собраний, свободы передвижения по национальной территории и т.д. О них важно отметить следующую информацию

Согласно данным Национального института статистики, самыми небезопасными районами Лимы являются Сан-Хуан-де-Луриганчо, Лима, Кальяо, Комас, Сан-Мартин-де-Поррес и Сурко.

Кражи совершаются в основном в небольших транспортных средствах, то есть мотоциклах и мототакси.

INEI показал, что Ламбайеке является регионом, который занимает лидирующие позиции в плане отсутствия безопасности, и только в первом квартале 2021 года было зарегистрировано 26 000 человек. Далее следуют Лима, Арекипа, Пиура и Куско.

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