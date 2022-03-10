Они уже играют на стадионе Камп Ноу, Барселона против Галатасарая

«Блаугранас» и «Галатасарай» сегодня играют за ключ 6 УЕФА - Лига Европы 2021/22. Матч начнется в 17:00 (аргентинское время) на стадионе Камп Ноу.

Судья, выбранный для ведения матча на стадионе Камп Ноу, был Бенуа Бастьен.

Вероятное формирование Барселоны сегодня

Команда во главе с Ксавье Эрнандесом Креусом поднимает свою игру с расстановкой 4-3-3 с Марком-Андре Тер Стегеном в воротах; Серджино Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия и Хорди Альба в защите; Николас Гонсалес, Френки де Йонг и Педри посередине; и Адама Траоре, Ферран Торрес и Мемфис Депай на фронте.

Вероятное формирование Галатасарая сегодня

Со своей стороны, те, кого возглавляет Доменек Торрент, стоят на корте со стратегией 4-5-1 с Иньяки Пенья по трем искам; Саша Бой, Виктор Нельсон, Маркао, Патрик Ван Анхолт в защите; Беркан Кутлу, Тайлан Антальяли, Райан Бабель, Софиан Фегули и Керем Актюркоглу в середине двора, а Мостафа Абдалла лидирует.

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