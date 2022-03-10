These are the results of the Chispazo on Wednesday, March 9, 2022

Это победители розыгрыша Chispazo 9 марта 2022 года, опубликованного изданием «Прогнозы государственной помощи Национальной лотереи» (Lotenal).

Позаботьтесь о своем билете, он очень ценен, потому что это официальное доказательство того, что вы выиграете приз, храните его в надежном месте и убедитесь, что он не поврежден.

Помните, что у вас есть только 60 календарных дней, считая со дня публикации соответствующего конкурса, чтобы получить свои деньги. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выдаются в национальной валюте и на условиях, указанных на обратной стороне билета, а также в соответствии с правилами розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Розыгрыш: 8952

Дата: 9 марта 2022 г.

Выигрышная комбинация: 01, 18, 21, 23 и 27

Chispazo проводит два розыгрыша в день, с понедельника по воскресенье, поэтому вы можете принять участие в следующих изданиях: Chispazo de las Tres, которое проводится в 3 часа дня, и Чиспасо Класико, которое происходит в 9 часов вечера.

Если вы хотите узнать подробный список результатов розыгрыша Chispazo, перейдите сюда, где вы можете проверить количество победителей и суммы доставлен.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Чиспазо?

Чтобы играть в Chispazo, вам нужно купить колесо за 10 песо, в котором пять квадратов по 28 номеров в каждом, поэтому вы можете составлять разные комбинации. Вам нужно выбрать номера, на которые вы хотите играть.

Вы также можете указать своему агенту прогноза, чтобы он вводил цифры для вас в систему без использования рулевого колеса.

Если вы предпочитаете оставить все на волю случая, попросите своего агента по прогнозам Chispatico, система подберет для вас номера случайным образом.

Урна случайным образом доставит сферы с соответствующими номерами. Чтобы выиграть, номера должны совпадать с теми, которые вы выбрали, как минимум два, чем больше совпадет, тем выше приз.

Если в розыгрыше не было победителей за первое место, фондовый рынок делится между победителями, занявшими второе место, если второе место не выигрывает, фондовый рынок распределяется между победителями, занявшими третье место и так далее.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованный институт Федеральной государственной администрации, который отвечает за проведение розыгрышей денежных призов, предназначенных для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и который переориентирован на добиваясь равенства, мексиканцы могут самостоятельно удовлетворять свои насущные потребности.

Она обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные ресурсы от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет прибыли тех, кого она получает.

Продолжайте читать:

Лотереи Мексика

Другие новости