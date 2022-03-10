The war in Ukraine hits economic growth in the world, warns IMF

Война в Украине сдерживает рост мировой экономики, предупредила в четверг генеральный директор МВФ Кристалина Георгиева, которая заявила, что контекст - это давление на цены на продукты питания и ухудшение доверия потребителей и бизнеса.

На этом фоне МВФ снизит прогноз роста мировой экономики из-за войны, заявила Георгиева, которая далее заявила, что дефолт России больше не является «маловероятным событием».

«Подводя итог, мы имеем трагические последствия войны против Украины. У нас серьезное сокращение в России, и мы видим вероятное влияние на наш прогноз мировой экономики», - сказал он журналистам.

«В следующем месяце (во время весенних бореальных встреч) у нас будет понижательный обзор наших прогнозов глобального роста», - добавил он.

В январе прогноз МВФ был увеличен до 4,4% в 2022 году по сравнению с 4,9% в октябре и почти 5,9%, ожидавшихся в прошлом году для мировых экономик в целом.

МВФ и Всемирный банк проведут виртуальные встречи в апреле.

Поскольку мировая экономика все еще не оправилась от пандемии коронавируса, «кризиса, не похожего на другие», мир сейчас переживает «еще более шокирующую территорию», сказала Георгиева.

«Случается немыслимое: у нас война в Европе», - резюмировал он.

Говоря о влиянии на российскую экономику, лидер Фонда подчеркнул, что санкции, введенные союзными странами, «беспрецедентные», приводят к «жестокому сокращению российской экономики и глубокой рецессии».

Георгиева описала последствия для России: снижение курса валюты, которая подпитывает инфляцию, или падение покупательной способности и уровня жизни подавляющего большинства населения.

«Последствия для соседних стран одинаково важны, особенно в странах, которые более интегрированы в украинскую и российскую экономику», - пояснил он, упомянув страны Центральной Азии, Молдовы или Балтии.

Российский дефолт? «Я не собираюсь спекулировать на том, что может произойти, а может и не произойти, а просто сказать, что мы больше не говорим о российском дефолте платежей как о невероятном событии», - подчеркнул он.

Директор МВФ пояснил, что проблема заключается не в наличии денег, а в невозможности их использовать, поскольку страна изолирована от мировой финансовой системы.

МВФ не имеет текущих кредитных программ с Москвой.

Георгиева заявила, что агентство готово помочь Украине. В среду фонд одобрил выделение помощи в размере 1,4 миллиарда долларов.

Это небольшая цифра по сравнению с ущербом, нанесенным конфликтом, который, по оценкам украинских властей, оценивается в 100 миллиардов долларов.

- Глобальное воздействие -

Во всем мире последствия войны ощутимы. Население страдает от роста цен на сырье и энергию. Это влияет на доверие.

Этот скачок цен также произошел, когда инфляция уже была высокой из-за сильных проблем со спросом и предложением, вызванных пандемией.

Это вызывает «серьезные опасения во многих частях мира», отметила Георгиева. «Это особенно опасно для семей, живущих в бедности, для которых продукты питания и топливо составляют большую часть их расходов».

«Когда мы смотрим на реальную экономику, мы четко видим сокращение торговли и эрозию потребительского доверия и покупательной способности», — добавил глава Фонда.

ДТ/июль/спи/мр/дл