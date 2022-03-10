The US hopes that its dialogue with Venezuela will not “bitter” the Biden-Duque meeting

Вашингтон, 10 марта Соединенные Штаты уверены, что их недавний визит на высоком уровне в Венесуэлу не «огорчит» встречу президента США Джо Байдена и его колумбийского коллеги Ивана Дуке, которая состоится в этот четверг. Высокопоставленный американский чиновник, который попросил анонимности, высказался по вопросу, который оба президента, вероятно, обсудят на своей первой личной встрече, которая состоится в Белом доме. «Я не согласен с тем, что это сделает встречу горькой», - сказал чиновник на телефонной пресс-конференции. Колумбия продемонстрировала признаки дискомфорта в связи с сообщениями прессы о том, что Байден рассматривает возможность отмены части санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, введенных его предшественником Дональдом Трампом (2017-2021), для сдерживания цен на энергоносители после российского вторжения в Украину. Выступая перед The Financial Times, Дуке заявил на этой неделе, что, хотя «судить» о действиях Вашингтона не было его места, он по-прежнему убежден, что Николас «Мадуро является военным преступником», которого ни США, ни многие другие страны официально не признают законным президентом Венесуэлы. Министр энергетики Колумбии Диего Меса заявил той же газете, что если «вы просто запретили нефть у того, что они называют российским диктатором, трудно объяснить, почему вы собираетесь покупать нефть у венесуэльского диктатора». Вышеупомянутый американский чиновник, который говорил с прессой, заявил, что «не принято никакого решения» о покупке венесуэльской нефти и что «это не то», что Соединенные Штаты «взяли на себя» или «договорились» во время своего визита в Каракас. В том же ключе он отрицал, что обещал отменить санкции против Венесуэлы в качестве награды за освобождение двух американцев, заключенных в тюрьму в стране, и заявление Мадуро о том, что он возобновит диалог с оппозицией. Источник признал, что Соединенные Штаты не информировали Колумбию заранее о поездке американской делегации в Каракас в субботу, но сделали это «сразу после». «Мы не собираемся просить разрешения у других стран, чтобы заставить граждан США воссоединиться со своими семьями», - заключил он. Чиновник подчеркнул, что российское вторжение в Украину изменило международную арену, и Соединенные Штаты должны «защищать свою безопасность и экономические интересы» через контакты на континенте, «нравятся им лидеры», такие как Мадуро или нет. Правительство Колумбии возглавляет оппозицию в Латинской Америке режиму Мадуро, который оно не признает и с которым не имеет дипломатических отношений с февраля 2019 года. Официальная повестка встречи Байдена и Дуке включает такие вопросы, как региональная миграция, продвижение демократии в Северной и Южной Америке, восстановление после пандемии COVID-19 и вторжение России в Украину, сообщает Белый дом. ШЕФ бакалавр