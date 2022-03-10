The UN warns that social networks are a gateway to drugs

Вена, 10 марта Социальные сети являются основным источником информации, коммуникации и развлечений для молодежи, но они также представляют собой все более частые двери для доступа к употреблению наркотиков, предупреждает сегодня орган ООН. Ежегодный отчет Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), опубликованный в этот четверг в Вене, сожалеет, что «цифровые платформы предлагают новые возможности для покупки веществ и придают гламур негативному поведению». МККН определяется как квазисудебный орган, состоящий из 13 членов, задача которого заключается в обеспечении соблюдения международных договоров о наркотиках. ПРОПАГАНДА НЕГАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ Социальные сети, «помимо пропаганды негативного поведения, связанного с употреблением наркотиков, предлагая привлекательный образ наркотиков, дают потребителям возможность покупать каннабис, отпускаемые по рецепту обезболивающие и другие вещества на многих платформах», критикует президента совета директоров, индийского Джагджита Павадия. В докладе подчеркивается, что эта ситуация особенно затрагивает молодых людей, которые являются основными пользователями этих платформ и которые, кроме того, представляют возрастную группу с высоким уровнем употребления наркотиков. В сентябре прошлого года Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) предупредило об использовании социальных сетей и сообщений для продажи очень опасных наркотиков, таких как фентанил, синтетический опиат, в 50 раз более эффективный, чем героин. «Он продается в социальных сетях, таких как Snapchat, Instagram и на сайтах электронной коммерции в даркнете», - сказала директор DEA Энн Милгрэм, которая напомнила, что эти приложения можно загрузить на любой смартфон. МККН призывает правительства играть более активную роль в регулировании этих платформ, а также призывает частный сектор привлекать и ограничивать любую пропаганду употребления наркотиков. «Связь между воздействием социальных сетей и употреблением наркотиков должна стать красным флагом для государств, чтобы они могли играть более активную роль в их регулировании», - говорится в докладе. Президент МККН добавляет: «Крайне важно решить эту проблему не только в интересах нынешних пользователей, но и в интересах будущих поколений, которые будут использовать эти платформы в своей повседневной жизни». По словам Павадии, социальные сети пропагандируют «негативное поведение», такое как «идеализация употребления наркотиков». ДЕНЬГИ НА НАРКОТИКИ Другой проблемой, затронутой в докладе, является негативное влияние незаконных финансовых потоков от наркотиков, начиная от коррупции и взяточничества и заканчивая ростом организованной преступности, насилия, бедности и неравенства. «Торговля наркотиками — очень прибыльный бизнес для организованных преступных группировок, и они зависят от незаконных финансовых потоков», — резюмирует президент МККН. Согласно анализу этого органа ООН, эти деньги также подрывают верховенство закона, препятствуют эффективной борьбе с бедностью и порождают еще большую нестабильность и насилие. Эти черные деньги особенно вредны для развивающихся стран, вычитая важнейшие ресурсы для финансирования государственной политики по борьбе с бедностью и неравенством. Например, в Африке в результате таких незаконных денежных потоков теряется 88,6 млрд. долл. США, или примерно 3,7 процента валового внутреннего продукта континента. В докладе приводится исследование 2011 года, согласно которому количество отмытых денег в мире составило 1,6 триллиона долларов, что эквивалентно 2,7 процента мирового ВВП в 2009 году. МККН призывает минимизировать доходы от незаконного оборота наркотиков и с этой целью призывает к большей международной финансовой прозрачности, ужесточению законодательства по борьбе с отмыванием денег и улучшению международного сотрудничества. Согласно МККН, цель состоит в том, чтобы «свести к минимуму прибыль, которую наркоторговцы получают от этих незаконных финансовых потоков». В этом контексте отчет указывает на обеспокоенность целым рядом новых непрозрачных финансовых инструментов, которые затрудняют отслеживание происхождения незаконных денег. Криптовалюты и новые мобильные платежные системы упрощают и ускоряют анонимные международные переводы, которые можно использовать для сокрытия незаконного происхождения средств.Луис Лидон