AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

The Ukrainian Army is trying to stop the Russian advance in the southeast

10 март 2022

Львов, Украина, 10 марта Украинская армия сообщила сегодня, что она пытается замедлить продвижение российского военного наступления через юго-восток страны, где московские военные силы все еще пытаются контролировать полосу территории к стратегическому порту Одесса, чтобы создать сухопутный коридор, включающий аннексированный Крымский полуостров. Согласно последнему военному докладу Министерства обороны Украины, опубликованному в начале пятнадцатого дня военного вторжения в четверг, украинские войска «продолжают останавливать» наступление российских вооруженных сил в городе Донецке, в Слобожанском районе и в районе Таврии, все на юго-востоке страны. Он также сообщил об оборонных операциях в Харькове и Ойтирке в том же регионе. «Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении», — заявили в военной части Министерства обороны, в которых указали, что «круговая оборона» города Мариуполя, ближайшего к побережью Азовского моря, также продолжается. По словам мэра Вадима Бойченко, в Мариуполе, который в течение десяти дней находился в осаде российскими войсками при поддержке мощных бомбардировок, с начала вторжения погибло 1207 мирных жителей. Министерство обороны также сообщило, что «противника сдерживают», когда он движется в направлении городов Кривой Рог и населенного пункта Нововоронцовка в Херсонской области и ближе к Одессе в Вознесенске и Николаеве, последний в 140 километрах от стратегического украинского порта на побережье Черного моря. На других фронтах партия сообщает об операциях на севере страны по защите границы с Беларусью, которая поддерживает Москву в этой войне, и оборонных операциях в Новгороде-Северском районе, в частности в городе Чернигове, и операциях по предотвращению продвижения российских войск в столицу Киев. «Оборонительные силы и команды города Киева постоянно готовятся к отражению вражеского наступления и наносят ущерб оккупационным силам и сохраняют определенные оборонительные линии», — говорится в официальном украинском сообщении. Что касается управления воздушным пространством, то в военном докладе указывается, что украинские ВВС отражают ракетные и бомбовые атаки, предотвращают вражеские воздушные удары и обеспечивают прикрытие для наземных операций, и что за последние два дня их истребители и зенитные ракетные подразделения «уничтожили четыре истребителя Су-25 и два Вертолеты России». 24 февраля по приказу президента Владимира Путина российская армия начала военное наступление против Украины под предлогом защиты русскоязычного населения сепаратистских районов Донецка и Луганска, на Донбассе, независимость которого она ранее признала. В качестве требований прекратить войну Кремль призывает Украину объявить о своем нейтралитете, признать независимость Донбасса и аннексию Крыма Россией, осуществленную в 2014 году.

новости без цензуры