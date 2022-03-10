Президент Гватемалы наложит вето на спорный закон против абортов

Гватемала, 10 марта Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил в четверг, что наложит вето на спорный закон против абортов и меньшинств, принятый в прошлый вторник Центральноамериканским конгрессом, где его партия имеет законодательное большинство. Джамматтеи указал в коротком видеоролике, опубликованном президентом, что закон, недавно одобренный Законодательным агентством, «нарушает две конвенции, подписанные Гватемалой» и «имеет технические недостатки в его разработке», но «больше всего беспокоит то, что он нарушает Политическую конституцию Республика». Вот почему президент указал, что он позвонил президенту Конгресса Ширли Ривере, чтобы попросить ее подать закон, или что в противном случае он будет наложен вето самим правителем и не вступит в силу. Спорный закон, принятый во вторник вечером конгрессом Гватемалы, увеличивает сроки тюремного заключения за аборты в центральноамериканской стране и направлен на борьбу с «группами меньшинств», которые «не соответствуют христианской морали». Постановление, получившее название «Закон о защите жизни и семьи», было одобрено 102 голосами депутатов, союзных коллегии Вамоса, что привело Джамматтея к правительству на выборах 2019 года. Восемь законодателей проголосовали против закона, большинство (6) оппозиционной группы Semilla, родившейся в результате борьбы с коррупцией в 2015 году, и еще 50 не проголосовали в парламенте за утверждение нового устава. Инициатива 5272, первоначально предложенная в 2017 году консервативной партией Viva до ее одобрения во вторник, увеличивает сроки тюремного заключения для женщин, которые сделали аборт, первоначально с 1 до 3 лет тюрьмы, а теперь изменены приговорами до 5 лет лишения свободы как минимум и до 50 лет в некоторых случаях. Аналогичным образом, правила запрещают преподавание сексуального разнообразия в учебных заведениях. Конгресс заявил, что законопроект должен быть одобрен «с учетом» «существования групп меньшинств в обществе, которые предлагают течения мышления и практики, несовместимые с христианской моралью». Джамматтеи заявил в четверг в своем президентском послании, что утверждение нового закона не связано с назначением города Гватемала в среду «иберо-американской столицей Pro-Life» христианским конгрессом, проходящим в стране в течение следующих трех дней. Джамматтеи и президент Конгресса Ширли Ривера посетили Джамматтей и президент Конгресса Ширли Ривера. «Что произойдет, если мы объединимся? Сегодня это событие является приглашением объединиться в защите жизни от зачатия до естественной смерти на пяти ее этапах», - сказал президент Гватемалы во время своего выступления на мероприятии. Джамматтеи заявил на христианском конгрессе, что день его проведения стал «особым днем» для центральноамериканской страны, что она сделает «все возможное, чтобы уважать жизнь с момента ее зачатия», и попросил население «вместо протестов, давайте объединимся в строительстве той другой Гватемалы, которую мы все хотят». КРИТИКА ПРОТИВ ЗАКОНА Принятое законодательство будет «способствовать ненависти и дискриминации», а также «не защищать семьи или жизни» и «ставить под угрозу жизнь и права бесчисленного количества людей», заявила Эрика Гевара Росас, американский директор по искусственному интеллекту, в пресс-релизе в четверг. По словам представителя международной организации, вызывает «тревогу» тот факт, что «Конгресс Гватемалы полон решимости тратить время и ресурсы на принятие законов, которые лишь усугубят множество социальных проблем и нарушений прав человека, от которых страдают так много людей в стране». Со своей стороны, депутат от гватемальской оппозиции Самуэль Перес Альварес заявил в среду, что политика в поддержку жизни, продвигаемая правительством Джамматтеи, направлена на «разграбление» государственных средств с помощью «коррупции». Перес Альварес, законодатель оппозиционной политической группы Semilla, указал в своих заявлениях Эфе, что эти правила также направлены на «радикализацию» и порождение «безнаказанности» среди гватемальского политического класса. По словам Переса Альвареса, депутаты, которые дали зеленый свет нормативным актам, «поставили Гватемалу в глобальное и региональное затруднение, заявив, что они защищают жизнь и семью, в то время как они приняли закон об убийстве и заключении женщин в тюрьму».