The photos of the Russian attack in Ukraine that outrages the world: this is how the Mariupol children's hospital was

Российская бомбардировка уничтожила детскую больницу в украинском городе Мариуполь, в результате чего трое погибли, в том числе одна девочка, и 17 получили ранения.

На снимках видно, что медицинский центр все еще использовался для ухода за пациентами, которым пришлось эвакуировать место в завалах.

Мариуполь, город на юго-востоке Украины с населением около 500 000 человек, является одним из городов, которые больше всего страдают от атак и осады российских войск с момента начала вторжения в страну 24 февраля. Это стратегический порт на Азовском море, осажденный российской армией.

Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший бомбардировку «военным преступлением», опубликовал видео, показывающие разрушение объекта.

В четверг Россия заявила, что медицинский центр используется в качестве базы для националистического батальона.

Украинские спасатели и волонтеры перемещают беременную женщину среди обломков родильного дома, поврежденного российскими снарядами

Несмотря на международное осуждение, нападения на город продолжаются и в этот четверг. «Снова плохое утро в Мариуполе. Опять воздушный налет на мирный город. Сегодня в 8:00 (06:00 по Гринвичу) в районе проспекта Будивельникова российские оккупационные силы обстреляли жителей Мариуполя с самолетов», — говорится в сообщении городского совета в своем аккаунте в Telegram. По предварительным данным консистории, один человек был убит.

Городской совет добавил в другом сообщении, что в течение всего утра бомбы уничтожили несколько жилых домов.

Изображения города, где погибли сотни людей, а некоторые жертвы были похоронены в братской могиле, привели к осуждению со всего мира. Испания и Соединенное Королевство назвали нападение на детскую больницу военным преступлением.

Земля тряслась более чем на милю (милю), когда комплекс в Мариуполе пострадал от серии взрывов, взорвавших окна и разрушивших большую часть фасада здания. Полиция и солдаты бросились эвакуировать жертв, убрав беременную женщину, покрытую кровью, на носилках, в то время как легкий снег упал на автомобили и деревья, сожженные взрывом.

«Детская больница. Родильный дом. Как они угрожали Российской Федерации?» Зеленский попросил во время своей видеоречи, выступая по-русски, выразить свой ужас в связи с нападением. «Что это за страна, Российская Федерация, которая боится больниц, боится родильных домов и разрушает их?»

Болініта была разрусеня

ВОЗ заявила, что с начала боевых действий подтвердила 10 смертей в результате нападений на медицинские учреждения и машины скорой помощи. Неясно, включают ли эти цифры нападение на родильный дом.

Врачи без границ (MSF), присутствующие в этом районе, признают, что еще слишком рано знать, была ли это «целенаправленная» атака конкретно на больницу или сопутствующий ущерб. Как бы то ни было, предупреждает он: «В городе, где система здравоохранения находится на грани краха, лишение людей здравоохранения - это нарушение законов войны». Сотрудник скорой помощи MSF Кейт Уайт также подтвердила повреждения домов и других больниц во время боевых действий в последние дни.

В свою очередь, директор организации «Спасите детей для Восточной Европы» Ирина Сагоян критикует, что «место, куда люди обращаются за помощью, стало местом полного разрушения. «Куда пойдут семьи и дети, если даже больницы небезопасны?» , сожалеет он.

Город является одним из наиболее пострадавших из-за своего стратегического расположения. Люди помогают пожилой женщине идти по улице рядом с многоквартирным домом в Мариуполе

Александр, сотрудник организации «Врачи без границ», сказал: «В Мариуполе сейчас нет питьевой воды, ничего нет, и ее негде достать», - рассказывает он в записи, распространенной самой НПО. Люди выживают, как могут, «ищут фонтаны в парках или собирают воду с крыш, когда тает снег». Кроме того, Александр предупреждает, что граждане «не имеют возможности найти еду и не могут разжечь огонь для приготовления пищи».

«Ситуация для тех, у кого есть маленькие дети, тоже очень и очень плохая, потому что им нужно гораздо больше вещей, таких как средства гигиены, и найти их нигде нет», - добавляет он.

Баткамогыла в Марипола

(С фото де АФП, АП, Райтер, ЕФЕ)

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