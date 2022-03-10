Фотографии нападения России на Украине, которые возмущают весь мир: так была Мариупольская детская больница

Una mujer embarazada herida baja las escaleras de un hospital de maternidad dañado por proyectiles en Mariúpol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Российская бомбардировка уничтожила детскую больницу в украинском городе Мариуполь, в результате чего трое погибли, в том числе одна девочка, и 17 получили ранения.

Женщина, пострадавшая в результате взрыва, выходит из больницы

На снимках видно, что медицинский центр все еще использовался для ухода за пациентами, которым пришлось эвакуировать место в завалах.

Жертвы пытались спасти свои вещи, эвакуировав место

Мариуполь, город на юго-востоке Украины с населением около 500 000 человек, является одним из городов, которые больше всего страдают от атак и осады российских войск с момента начала вторжения в страну 24 февраля. Это стратегический порт на Азовском море, осажденный российской армией.

Семья эвакуируется из здания со своим ребенком на руках

Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший бомбардировку «военным преступлением», опубликовал видео, показывающие разрушение объекта.

В четверг Россия заявила, что медицинский центр используется в качестве базы для националистического батальона.

Украинские спасатели и волонтеры перемещают беременную женщину среди обломков родильного дома, поврежденного российскими снарядами

После разрушения детской больницы в Мариуполе выручили человека

Несмотря на международное осуждение, нападения на город продолжаются и в этот четверг. «Снова плохое утро в Мариуполе. Опять воздушный налет на мирный город. Сегодня в 8:00 (06:00 по Гринвичу) в районе проспекта Будивельникова российские оккупационные силы обстреляли жителей Мариуполя с самолетов», — говорится в сообщении городского совета в своем аккаунте в Telegram. По предварительным данным консистории, один человек был убит.

Городской совет добавил в другом сообщении, что в течение всего утра бомбы уничтожили несколько жилых домов.

Медицинский персонал между разрушенными учреждениями

Место стало непригодным для использования

Изображения города, где погибли сотни людей, а некоторые жертвы были похоронены в братской могиле, привели к осуждению со всего мира. Испания и Соединенное Королевство назвали нападение на детскую больницу военным преступлением.

Разбитые окна и мебель, разбросанные среди завалов

Земля тряслась более чем на милю (милю), когда комплекс в Мариуполе пострадал от серии взрывов, взорвавших окна и разрушивших большую часть фасада здания. Полиция и солдаты бросились эвакуировать жертв, убрав беременную женщину, покрытую кровью, на носилках, в то время как легкий снег упал на автомобили и деревья, сожженные взрывом.

«Детская больница. Родильный дом. Как они угрожали Российской Федерации?» Зеленский попросил во время своей видеоречи, выступая по-русски, выразить свой ужас в связи с нападением. «Что это за страна, Российская Федерация, которая боится больниц, боится родильных домов и разрушает их?»

Спутниковый снимок показывает разрушенные здания в жилых районах Мариуполя

Больница была разрушена

ВОЗ заявила, что с начала боевых действий подтвердила 10 смертей в результате нападений на медицинские учреждения и машины скорой помощи. Неясно, включают ли эти цифры нападение на родильный дом.

Врачи без границ (MSF), присутствующие в этом районе, признают, что еще слишком рано знать, была ли это «целенаправленная» атака конкретно на больницу или сопутствующий ущерб. Как бы то ни было, предупреждает он: «В городе, где система здравоохранения находится на грани краха, лишение людей здравоохранения - это нарушение законов войны». Сотрудник скорой помощи MSF Кейт Уайт также подтвердила повреждения домов и других больниц во время боевых действий в последние дни.

В свою очередь, директор организации «Спасите детей для Восточной Европы» Ирина Сагоян критикует, что «место, куда люди обращаются за помощью, стало местом полного разрушения. «Куда пойдут семьи и дети, если даже больницы небезопасны?» , сожалеет он.

Полицейский проходит через кратер, который оставил российское нападение на больницу

Город является одним из наиболее пострадавших из-за своего стратегического расположения. Люди помогают пожилой женщине идти по улице рядом с многоквартирным домом в Мариуполе

Тела жертв различных терактов в Мариуполе складывают в мешки для перевозки в братские могилы

Александр, сотрудник организации «Врачи без границ», сказал: «В Мариуполе сейчас нет питьевой воды, ничего нет, и ее негде достать», - рассказывает он в записи, распространенной самой НПО. Люди выживают, как могут, «ищут фонтаны в парках или собирают воду с крыш, когда тает снег». Кроме того, Александр предупреждает, что граждане «не имеют возможности найти еду и не могут разжечь огонь для приготовления пищи».

«Ситуация для тех, у кого есть маленькие дети, тоже очень и очень плохая, потому что им нужно гораздо больше вещей, таких как средства гигиены, и найти их нигде нет», - добавляет он.

Братская могила в Мариуполе

(Кон фото де АФП, АП, Рейтер, ЕФЕ)

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