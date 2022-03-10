The Philippines will maintain its contract for the purchase of 17 Russian helicopters

Бангкок, 10 марта Филиппины сохранят свой контракт на покупку 17 российских военно-транспортных вертолетов, поскольку соглашение было подписано в ноябре прошлого года и частично оплачено в январе, до российского вторжения в Украину, сообщает Министерство обороны. Соглашение стоимостью 12,7 миллиарда песо (244 миллиона долларов или 221 миллион евро) предусматривает поступление первой партии вертолетов «Совтехноэкспорта» в середине 2024 года, через два года после того, как нынешний президент Родриго Дутерте покинет свой пост после завершения своего единственного шестилетнего срока. «Мы не видим вероятности того, что соглашение будет аннулировано в это время», - заявил министр обороны Дельфин Лоренцана в заявлениях, собранных в четверг газетой Manila Sun Star, хотя и признал, что «время покажет», повлияет ли российское вторжение в Украину на покупку. Филиппины проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, требующую от Москвы немедленно прекратить нападение на Украину и вывести свои войска, в то время как Дутерте выразил обеспокоенность, но не осудил нападение со стороны России. В последние месяцы Филиппины подписали несколько соглашений о модернизации своей устаревшей военной техники, таких как контракт на сумму 627 миллионов долларов, подписанный в прошлом месяце на покупку 32 вертолетов S-70i Black Hawk у польской компании PZL Mielec. Филиппинская армия, исторический союзник Соединенных Штатов, ведет столкновения на своей территории с мусульманскими и коммунистическими повстанческими движениями.