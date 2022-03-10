AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

The Paraguayan president travels to Chile for the presidential inauguration of Boric

10 март 2022

Асунсьон, 10 марта президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, отправился в Чили в четверг, чтобы присутствовать на церемонии инвеституры избранного президента этой страны Габриэля Борича, с которым он встретится в этот день. Абдо Бенитес уехал в сопровождении первой леди Сильваны Лопес Морейры из президентской зоны международного аэропорта Сильвио Петтиросси, который обслуживает Асунсьон. Председательство Парагвая указало в своем аккаунте в Twitter, что президент планирует провести сегодня днем встречу с Боричем, в ходе которой они рассмотрят «основные» вопросы двусторонней повестки дня. Министр иностранных дел Парагвая Эуклидес Асеведо заявил журналистам в среду, что оба лидера могут обсудить, среди прочего, выполнение торговых соглашений, утверждение водительского рекорда, соглашение о борьбе с торговлей людьми и проект подводного кабеля, который Чили ведет для соединения Юга Америка с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Правитель встретился 18 февраля с уходящим президентом Чили Себастьяном Пиньерой во время визита в Сантьяго продолжительностью чуть более 24 часов. ШЕФ фунт/копия

новости без цензуры