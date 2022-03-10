The Paraguayan president travels to Chile for the presidential inauguration of Boric

Асунсьон, 10 марта президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, отправился в Чили в четверг, чтобы присутствовать на церемонии инвеституры избранного президента этой страны Габриэля Борича, с которым он встретится в этот день. Абдо Бенитес уехал в сопровождении первой леди Сильваны Лопес Морейры из президентской зоны международного аэропорта Сильвио Петтиросси, который обслуживает Асунсьон. Председательство Парагвая указало в своем аккаунте в Twitter, что президент планирует провести сегодня днем встречу с Боричем, в ходе которой они рассмотрят «основные» вопросы двусторонней повестки дня. Министр иностранных дел Парагвая Эуклидес Асеведо заявил журналистам в среду, что оба лидера могут обсудить, среди прочего, выполнение торговых соглашений, утверждение водительского рекорда, соглашение о борьбе с торговлей людьми и проект подводного кабеля, который Чили ведет для соединения Юга Америка с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Правитель встретился 18 февраля с уходящим президентом Чили Себастьяном Пиньерой во время визита в Сантьяго продолжительностью чуть более 24 часов. ШЕФ фунт/копия