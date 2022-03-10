Количество украинских беженцев превысило два миллиона человек из-за вторжения России

Personas llegan a un centro de alojamiento temporal y transporte para refugiados, tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en Przemysl, Polonia, 8 de marzo de 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

Согласно статистике, ежедневно обновляемой Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), количество украинских беженцев, покинувших свою страну после почти двух недель российских нападений, возросло до 2,15 миллиона человек по состоянию на эту среду.

По данным агентства ООН, более половины этих беженцев находятся в соседней Польше, границы которой достигли почти 1,3 миллиона украинцев, в то время как 203 000 бежали в Венгрию, 153 000 — в Словакию, почти 100 000 — в Россию, 85 000 — в Румынию и 82 000 — в Молдову.

«Они прибывают в шоке и шокированы насилием и долгими днями, которые привели их в безопасное место», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который недавно посетил Польшу, Румынию и Молдову для наблюдения за кризисом на месте.

«К сожалению, если война не прекратится, гораздо больше семей будут жестоко разделены», — заявил глава УВКБ, агентства, которое уже в начале конфликта подсчитало, что до четырех миллионов украинцев могут бежать в другие страны, к которым добавится большое количество внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщениям Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), большинство перемещенных лиц находятся в соседней Польше и сильно пострадали от насилия

Гранди поблагодарил европейскую реакцию на кризис беженцев, самый тяжелый на континенте со времен Второй мировой войны, хотя войны в Югославии в 90-е годы прошлого века вместе привели к массовому исходу около 2,4 миллиона беженцев.

«Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать эти меры реагирования на беженцев и помогать принимающим общинам, особенно в Молдове», — заявила Верховный комиссар.

Только в среду около 35 000 мирных жителей были эвакуированы из осажденных украинских городов, заявил президент Владимир Зеленский.

Только в среду около 35 000 мирных жителей были эвакуированы из украинских городов, осажденных российской армией

В своем видеовыступлении в среду вечером украинский лидер заявил, что три гуманитарных коридора позволили жителям покинуть города Сумы, Энергодар и районы вокруг Киева.

Он заявил, что ожидает продолжения эвакуации в четверг с открытием еще трех маршрутов из городов Мариуполь, Волноваха на юго-востоке и Изюм на востоке Украины.

Эвакуация произошла после того, как в среду Москва и Киев договорились открыть больше коридоров, что дало проблеск надежды напуганным мирным жителям, оказавшимся в ловушке бомбардировок городов.

Более 5000 человек были эвакуированы за день до Сум, города с населением 250 000 человек, расположенного недалеко от российской границы и являющегося ареной интенсивных боевых действий.

(С информацией из EFE)

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