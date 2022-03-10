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Россия

The number of people displaced in Burkina Faso by jihadist violence climb to 1.7 million

10 март 2022

Уагадугу, 10 марта Число людей, перемещенных в Буркина-Фасо из-за отсутствия безопасности джихадистов, составило более 1,7 миллиона человек после второго по величине роста числа перемещенных лиц в январе прошлого года с начала этого кризиса в 2019 году - с более чем 160 000 новых регистраций об этом сообщили сегодня неправительственные организации. «Военный переворот в Буркина-Фасо в конце января попал в заголовки газет. Однако рекордный рекорд более 160 000 новых перемещенных лиц из Буркина-Фасо в этом месяце не попал в заголовки газет», - говорится в совместном заявлении Норвежского совета по делам беженцев (NRC), Action Against Hunger, Doctors of the World и Oxfam. По данным этих НПО, это второй по величине рост с января 2019 года, когда в Буркина-Фасо насчитывалось в общей сложности 87 000 внутренне перемещенных лиц из-за джихадистского насилия, которое началось в стране в апреле 2015 года. В связи с этим с января 2019 года численность перемещенного населения в Буркина-Фасо увеличилась на 2000 процентов, и из числа перемещенных лиц более двух из трех составляют дети. «Распространение большого количества людей на встречах высокого уровня ничего не значит для людей, у которых нет достойного жилья, чистой воды и которые не могут кормить своих детей три раза в день», — сказал Хасан Хамаду, директор NRC в Буркина-Фасо, призывая страны-доноры выполнить обещания, данные на конференции в Центральной Сахеле в Октябрь 2020 года. Подписавшие коммюнике выразили обеспокоенность тем, что кризис в Украине может отвлечь средства и внимание от Сахельского региона в этом году. «Некоторые доноры уже заявили, что сократят наше финансирование на 70% для поддержки операций в Украине. Мы очень обеспокоены тем, что это станет тенденцией, что сделает доступ к медицинскому обслуживанию и другим базовым услугам еще более ограниченным для перемещенных лиц в Буркина-Фасо», — заявила Сафия Торче, исполнительный директор организации «Врачи мира» в Буркина-Фасо. Буркина-Фасо подвергается нападениям джихадистов с 2015 года, приписываемым группировкам, связанным с Аль-Каидой и Исламским государством. Больше всего от отсутствия безопасности страдает регион Сахель (север), который граничит с Мали и Нигером, хотя джихадизм распространился и на другие соседние районы, а с 2018 года — на восточный регион страны. В ноябре прошлого года в результате нападения на пост жандармерии погибли 53 человека (49 жандармов и 4 гражданских лица), что вызвало сильное социальное недовольство, которое привело к решительным протестам с требованием отставки президента Буркины Роша Каборе. Спустя несколько месяцев, 24 января, военные захватили власть в результате государственного переворота — четвертого в регионе Западной Африки с августа 2020 года — и свергли президента. ШЕФ ткс-мргз/па/альф

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