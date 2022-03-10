The mayor of Barcelona arrives in Chile for the inauguration of Boric

Барселона (Испания), 10 марта Мэр Барселоны, прогрессивная Ада Колау, прибыла в Чили в четверг вместе с делегацией от ее партии, общин, для участия в актах инаугурации нового президента республики Габриэля Борика. Колау сообщил о «посадке» делегации Commons через Instagram и Telegram и отметил, что это «историческая неделя» из-за инаугурации нового президента Чили. Мэр Барселоны, второго по значимости города Испании, возглавляет делегацию от своей партии, в которую также входит депутат Херардо Писарелло аргентинского происхождения. Прогрессивный Габриэль Борич, 36 лет, вступит в должность президента Чили завтра в пятницу и станет первым президентом, который не входит в два центральных блока, которые правили Чили с момента возвращения к демократии в 1990 году. Как объясняет Колау, делегация общин воспользуется поездкой, чтобы «встретиться с мэрами и братскими муниципалитетами, другими международными делегациями и общественными лидерами учредительного процесса, который посылает мощный сигнал о демократизации надежды в мире». Кроме того, в Чили делегация встретится с мэром Сантьяго Ираси Хаслером и другими мэрами, как чилийскими, так и другими латиноамериканскими странами, а также с президентом Конституционного конвента Марией Элизой Кинтерос. Затем они отправятся в Аргентину, где делегация встретится с президентом страны Альберто Фернандесом; вице-президентом Кристиной Киршнер, мэром Буэнос-Айреса Орасио Родригесом Ларретой и делегацией бабушек Пласа Майо и таких депутатов, как Офелия Фернандес. Участие в международных мероприятиях в Музее памяти в Чили и встреча Фонда Эберта и Фонда демократической революции с международными делегациями и прогрессивными движениями из Латинской Америки завершат повестку дня до 15 марта. ШЕФ мп/кВ/мА/т.е