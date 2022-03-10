The Lakers can't beat the Rockets either, the Western finalists

Лос-Анджелес (США), 9 марта Лос-Анджелес Лейкерс упали в эту среду в дополнительное время на Хьюстон Рокетс (139-130), со-листы Западной конференции и которые были удивительными палачами команды Анджелино, которая не поднимает головы. После перерыва All-Star «Лейкерс» выиграли только одну из семи сыгранных игр. Кроме того, после поражения от «Рокетс» в Хьюстоне команда Леброна Джеймса потерпела девять поражений подряд на выезде. В сезоне, полном разочарований, нелепых и ночей, о которых нужно забыть, сегодняшнее поражение «Рокетс» особенно поражает, поскольку «Лейкерс» уступили команде, которая до сих пор выиграла всего 16 игр (по сравнению с 49 проигранными играми) и одержала только одну победу из последних десяти матчей. Несмотря на это, «Лейкерс» не смогли навязать свое доминирование в любое время, и матч подошел очень близко к исходу четвертой четверти, в которой Кармело Энтони пропустил удар в рог, чтобы избежать овертайма. В овертайме «Лейкерс» затонули, поскольку «Рокетс» набрали 19 очков всего за пять минут с фантастическим 5-5 в трехочковых и 10 очков от новичка Джален Грин. Новичок стал лучшим из «Рокетс» в этом матче с 32 очками, 3 подборами и 3 передачами. Рассел Уэстбрук в одной из своих лучших игр за «Лейкерс» преуспел с 30 очками, 8 подборами и 6 передачами, в то время как Леброн Джеймс имел трипл-дабл из 23 очков, 14 подборов и 12 передач. «Лейкерс» занимают девятое место на Западе (28—37), и им придется улучшить свою игру, чтобы хотя бы обеспечить себе место для игры.