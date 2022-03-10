МВФ уже говорит о дефолте России: «Дело не в том, что у меня нет денег, он не может ими воспользоваться»

FOTO DE ARCHIVO. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, habla durante las reuniones anuales de otoño boreal del FMI y el Banco Mundial, en Washington, DC, EEUU. 17 de octubre de 2019. REUTERS/Mike Theiler

В контексте российского вторжения в Украину и экономических санкций, введенных Западом, Международный валютный фонд (МВФ) присоединился к растущей группе, которая предупреждает о риске дефолта по долговым обязательствам страны во главе с Владимиром Путиным вторжение в Украину, сообщает агентство Bloomberg.

Российский дефолтный платеж «больше не является маловероятным событием», заявила журналистам в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. «Дело не в том, что у России нет денег, она не может использовать эти деньги», добавив, что беспрецедентные санкции против страны затруднят конвертацию резервных активов МВФ, известных как специальные права заимствования, в валюту.

Агентство Fitch Ratings заявило на этой неделе, что дефолт по облигациям России «неизбежен» в результате мер, введенных после войны. Переговоры по кредитным дефолтным свопам, используемым для страхования от дефолта, стремительно выросли и предполагают, что вероятность дефолта составляет 71% в течение года и 81% в течение пяти лет.

Инвесторы и операторы пытаются понять, можно ли урегулировать свопы на дефолт по кредитам, если Россия выплатит свой внешний долг в рублях после того, как президент Владимир Путин на выходных подписал указ, разрешающий российскому правительству и компаниям сделать это.

У России есть купоны на 117 миллионов долларов, срок действия которых истекает 16 марта, и в конечном итоге они могут вызвать свопы, если они будут оплачены в местной валюте.

Георгиева заявила, что, хотя члены МВФ очень обеспокоены войной, в совете директоров не обсуждалось приостановление членства России в Фонде. Страну пришлось бы исключить на основании нарушения ее экономических обязательств, основанных на статьях соглашения МВФ, и до этого момента нация выполняет свои обязательства, считает он.

ФАЙЛ ФОТО: Логотип Fitch Ratings в офисах в деловом районе Кэнэри-Уорф в Лондоне, Великобритания REUTERS/Рейнхард Краузе

Следует напомнить, что рейтинговое агентство Fitch во вторник понизило суверенный рейтинг России еще на шесть ступеней на территории «мусорных облигаций», поместив ее в категорию «С» с «В», добавив в отчете, что «неминуем дефолт» при выплате ее финансовых обязательств, поскольку санкции и торговые ограничения в отношении страны подорвали ее готовность выплатить долг, сообщает Reuters.

Финансовые рынки России пострадали от экономических санкций, введенных западными странами после вторжения в Украину 24 февраля, что вызвало серьезные опасения по поводу ее способности и готовности выплатить долг.

Рейтинговая компания особо отметила президентский указ, который может привести к деноминации платежей по суверенному долгу в иностранной валюте в местной валюте для кредиторов в конкретных странах.

«Дальнейшее усиление санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политической реакции со стороны России, которая включает, по крайней мере, выборочный дефолт по ее суверенным долговым обязательствам», — говорится в заявлении рейтингового агентства относительно возможности попадания России в дефолт.

Рейтинг «С» в оценке Fitch всего на одну ступень выше несоответствия требованиям, что приводит его в соответствие с текущим эквивалентным рейтингом Moody's «Ca». Изменение произошло менее чем через неделю после того, как Fitch лишило Россию статуса инвестиционного уровня, снизив ее рейтинг до «B» с «BBB». Коллеги Moody's и S&P также снизили свои суверенные рейтинги.

Агентство также упомянуло решение российского центрального банка ограничить передачу некоторых обязательств нерезидентам. «Усиление санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, повышают вероятность политического ответа со стороны России, включающего, по крайней мере, выборочный дефолт по ее суверенному долгу», — подчеркнуло агентство Fitch.

Технические барьеры, такие как блокирование переводов средств, также могут препятствовать погашению долга. Если бы это было так, Россия впервые объявила «дефолт» с 1998 года.

Между тем, MSCI объявил на прошлой неделе, что индекс MSCI Russia был понижен с «развивающихся рынков» до «изолированного рынка», сообщается на сайте компании. Компания сообщила, что «решение будет реализовано в один шаг по всем индексам MSCI, включая стандартные, пользовательские и производные индексы, по эффективной нулевой цене и в конце 9 марта 2022 года».

28 февраля 2022 года MSCI начал консультации с международными институциональными инвесторами по доступности и инвестиционным возможностям российского фондового рынка. В ходе консультации MSCI получил ответы от большого числа участников мирового рынка, включая владельцев активов, управляющих активами и брокеров.

MSCI пояснил, что «подавляющее большинство подтвердило, что российские акции в настоящее время не могут быть инвестированы в российские акции и что российские ценные бумаги должны быть исключены из индексов развивающихся рынков MSCI». Участники консультации отметили несколько недавних негативных событий, которые привели к ухудшению доступности российского фондового рынка для международных институциональных инвесторов до такой степени, что он не соответствует требованиям доступности рынка для развивающихся рынков».

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