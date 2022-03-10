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четверг 10 март 2022
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Россия

МВФ уже говорит о дефолте России: «Дело не в том, что у меня нет денег, он не может ими воспользоваться»

Дефолт России больше не является «маловероятным событием», заявила управляющий директор международного кредитного агентства Кристалина Георгиева

10 март 2022
FOTO DE ARCHIVO. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, habla durante las reuniones anuales de otoño boreal del FMI y el Banco Mundial, en Washington, DC, EEUU. 17 de octubre de 2019. REUTERS/Mike Theiler
FOTO DE ARCHIVO. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, habla durante las reuniones anuales de otoño boreal del FMI y el Banco Mundial, en Washington, DC, EEUU. 17 de octubre de 2019. REUTERS/Mike Theiler

В контексте российского вторжения в Украину и экономических санкций, введенных Западом, Международный валютный фонд (МВФ) присоединился к растущей группе, которая предупреждает о риске дефолта по долговым обязательствам страны во главе с Владимиром Путиным вторжение в Украину, сообщает агентство Bloomberg.

Российский дефолтный платеж «больше не является маловероятным событием», заявила журналистам в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. «Дело не в том, что у России нет денег, она не может использовать эти деньги», добавив, что беспрецедентные санкции против страны затруднят конвертацию резервных активов МВФ, известных как специальные права заимствования, в валюту.

Агентство Fitch Ratings заявило на этой неделе, что дефолт по облигациям России «неизбежен» в результате мер, введенных после войны. Переговоры по кредитным дефолтным свопам, используемым для страхования от дефолта, стремительно выросли и предполагают, что вероятность дефолта составляет 71% в течение года и 81% в течение пяти лет.

Инвесторы и операторы пытаются понять, можно ли урегулировать свопы на дефолт по кредитам, если Россия выплатит свой внешний долг в рублях после того, как президент Владимир Путин на выходных подписал указ, разрешающий российскому правительству и компаниям сделать это.

У России есть купоны на 117 миллионов долларов, срок действия которых истекает 16 марта, и в конечном итоге они могут вызвать свопы, если они будут оплачены в местной валюте.

Георгиева заявила, что, хотя члены МВФ очень обеспокоены войной, в совете директоров не обсуждалось приостановление членства России в Фонде. Страну пришлось бы исключить на основании нарушения ее экономических обязательств, основанных на статьях соглашения МВФ, и до этого момента нация выполняет свои обязательства, считает он.

ФАЙЛ ФОТО: Логотип Fitch Ratings в офисах в деловом районе Кэнэри-Уорф в Лондоне, Великобритания REUTERS/Рейнхард Краузе

Следует напомнить, что рейтинговое агентство Fitch во вторник понизило суверенный рейтинг России еще на шесть ступеней на территории «мусорных облигаций», поместив ее в категорию «С» с «В», добавив в отчете, что «неминуем дефолт» при выплате ее финансовых обязательств, поскольку санкции и торговые ограничения в отношении страны подорвали ее готовность выплатить долг, сообщает Reuters.

Финансовые рынки России пострадали от экономических санкций, введенных западными странами после вторжения в Украину 24 февраля, что вызвало серьезные опасения по поводу ее способности и готовности выплатить долг.

Рейтинговая компания особо отметила президентский указ, который может привести к деноминации платежей по суверенному долгу в иностранной валюте в местной валюте для кредиторов в конкретных странах.

«Дальнейшее усиление санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политической реакции со стороны России, которая включает, по крайней мере, выборочный дефолт по ее суверенным долговым обязательствам», — говорится в заявлении рейтингового агентства относительно возможности попадания России в дефолт.

Рейтинг «С» в оценке Fitch всего на одну ступень выше несоответствия требованиям, что приводит его в соответствие с текущим эквивалентным рейтингом Moody's «Ca». Изменение произошло менее чем через неделю после того, как Fitch лишило Россию статуса инвестиционного уровня, снизив ее рейтинг до «B» с «BBB». Коллеги Moody's и S&P также снизили свои суверенные рейтинги.

Агентство также упомянуло решение российского центрального банка ограничить передачу некоторых обязательств нерезидентам. «Усиление санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, повышают вероятность политического ответа со стороны России, включающего, по крайней мере, выборочный дефолт по ее суверенному долгу», — подчеркнуло агентство Fitch.

Технические барьеры, такие как блокирование переводов средств, также могут препятствовать погашению долга. Если бы это было так, Россия впервые объявила «дефолт» с 1998 года.

Между тем, MSCI объявил на прошлой неделе, что индекс MSCI Russia был понижен с «развивающихся рынков» до «изолированного рынка», сообщается на сайте компании. Компания сообщила, что «решение будет реализовано в один шаг по всем индексам MSCI, включая стандартные, пользовательские и производные индексы, по эффективной нулевой цене и в конце 9 марта 2022 года».

28 февраля 2022 года MSCI начал консультации с международными институциональными инвесторами по доступности и инвестиционным возможностям российского фондового рынка. В ходе консультации MSCI получил ответы от большого числа участников мирового рынка, включая владельцев активов, управляющих активами и брокеров.

MSCI пояснил, что «подавляющее большинство подтвердило, что российские акции в настоящее время не могут быть инвестированы в российские акции и что российские ценные бумаги должны быть исключены из индексов развивающихся рынков MSCI». Участники консультации отметили несколько недавних негативных событий, которые привели к ухудшению доступности российского фондового рынка для международных институциональных инвесторов до такой степени, что он не соответствует требованиям доступности рынка для развивающихся рынков».

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