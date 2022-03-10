The Ibero-American Congress will present advances in biotechnology in April

Мадрид, 10 марта Последние разработки в области биотехнологии, особенно связанные с устойчивостью и здоровьем, будут объявлены в апреле в португальском городе Брага на третьем издании BioIbero-America, конференции, в которой участвуют ученые из Латинской Америки, Испания и Португалия. Конгресс, организованный, в частности, Международной иберийской лабораторией нанотехнологий (INL), пройдет с 7 по 9 апреля с участием десятков ученых, предпринимателей и представителей отрасли, которые развивают свои исследования и работают в области биотехнологий. Биотехнология «является одной из основных технологий, которая изменит отношения между людьми и окружающей средой, то, как мы понимаем здоровье и как мы понимаем промышленные процессы», - прокомментировал он в интервью Эфе Лоренцо Пастрана, руководителю отдела исследований, технологий и инноваций INL. В частности, это третье издание BioIbero-America будет посвящено «тому, как биотехнология может обеспечить большую устойчивость различных процессов, как она также способна предоставлять новые терапевтические стратегии», пояснил испанский профессор. Все новинки, которые будут анонсированы, «находятся на переднем крае знаний в области биотехнологий», подчеркнул он. БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СЕКТОР Пастрана заверила, что этот сектор «станет одной из величайших ниш занятости в ближайшие годы», потому что более классические и традиционные, как промышленные, так и сырьевые, «внедряют и будут, тем более, внедрять биотехнологические решения». «Это неудержимая тенденция, промышленность и услуги будут становиться все более биотехнологическими», - подтвердил он. В апрельском конгрессе в Браге, где INL базируется с момента его создания в 2009 году в соответствии с соглашением между испанским и португальским правительствами, примут участие «ораторы самого высокого научного уровня», «иберо-американского происхождения или участия, даже если они в настоящее время физически не работают в Испания, Португалия или Латинская Америка», по словам Пастраны. Все они «приведут к передовым исследованиям», которые проводятся в различных лабораториях по всему миру. Пастрана считает, что биотехнология в иберо-американской сфере «чрезвычайно эффективна», потому что то, что вкладывается в нее меньше, чем то, что выделяется более развитыми экономиками, «дает очень хорошие результаты». «В некоторых областях мы находимся на абсолютном переднем крае», особенно в некоторых сельскохозяйственных биотехнологиях в странах Латинской Америки, которые «стремятся быть чистыми производителями и экспортерами продуктов питания», - отметил он. Ресурсов для исследований «всегда недостаточно», хотя одним из больших положительных последствий пандемии covid-19 является то, что она поставила «на повестку дня, в сознании граждан, науку как единственный способ, который позволяет нам генерировать знания, необходимые для выхода из неприятностей, подобных тому, который мы отправились через», - размышлял он. Он также утверждал, что «наука чрезвычайно чувствительна к тому, что в нее вкладывается», что подразумевает, что «чем больше инвестиций в науку есть, тем лучше делается наука и тем лучше качество». ОЧНЫЙ И ГЕНДЕРНО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОНГРЕСС Это новое издание BioIberoAmerica должно было состояться два года назад, но оно было отложено из-за пандемии, потому что цель состояла в том, чтобы провести мероприятие «как можно ближе к лицу», особенно чтобы «гарантировать значительное участие наших латиноамериканских коллег», пояснила Пастрана. «Интерес сделать это лицом к лицу заключается в том, что этот конгресс имеет, скажем так, чрезвычайно знакомый аспект в том смысле, что мы все являемся частью очень близкого сообщества и где есть серия обменов, которые выходят за рамки чистых обменов знаниями», - утверждал он. С другой стороны, в организации «мы приложили огромные усилия для продвижения гендерного баланса, и я думаю, что мы честно добились этого», он сказал о цели «справедливого и равного представительства» женщин и мужчин на конгрессе. В последние годы был достигнут прогресс в «обеспечении видимости» женщин-ученых, «но у нас все еще есть пробелы, которые не просто закрыты», отчасти из-за «структурных факторов, характерных для других секторов общества», заключила Пастрана. Мириам Буржуа