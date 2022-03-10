The head of SELA proposes a port logistics community to connect Latin America

Каракас, 10 марта Создание и консолидация портового сообщества, которое связывает государственный и частный секторы и связывает всю Латинскую Америку, является целью, которую Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС) будет решать на региональном совещании по этому вопросу, объявленное в интервью с послом Эфе Кларемсом Эндарой, постоянным секретарем агентства. Эндара заверила, что VI Латиноамериканская и Карибская встреча сообществ портовой логистики, которая пройдет с 16 по 18 марта в Панаме, позволит обменяться эффективным опытом для облегчения торговли и создания более тесной региональной взаимосвязи. «Мы хотим открыть большой форум, где эти практики, которые позволили определенным портам на протяжении многих лет специализации достичь своих затрат и времени и достичь широкой прозрачности в обращении с самой документацией, могут быть широко распространены», - сказал он. Посол подчеркнул, что важность достижения странами-членами ЛАЭС «институционализации» этого портового сообщества, которую они надеются достичь через три-четыре месяца после встречи, заключается в сокращении времени и стоимости грузовых перевозок, а также в упрощении и улучшении логистики процессов в эти локальные системы. «Важность этой встречи заключается в том, чтобы начать институционализацию этого сообщества. Это один из мандатов, второй конкретно связан с тем, чтобы открыть его для остальных возможных логистических сообществ, которые у нас есть в регионе», - уточнил он. Говоря о последнем, Эндара ссылается на опыт работы в портах Карибского бассейна и Центральной Америки, которые, как он надеется, смогут присоединиться к этому «логистическому сообществу». ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Эндара заверила, что это региональное портовое соединение, которое изучалось и планировалось с 2014 года, повлияет не только на развитие «портовых городов», но и на продвижение Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, которые должны быть достигнуты 25 государствами-членами ЛАЭС. «Последствия, которые мы хотим произвести, относятся именно к Целям устойчивого развития в связи с борьбой с бедностью, к улучшению институционального потенциала стран, что будет способствовать тому, чтобы оставить его в региональной структуре передовой практики, чтобы иметь возможность иметь четкая эффективность в управлении грузами», - сказал он. Посол утверждает, что, хотя цели сосредоточены на экономическом развитии, окончательное влияние будет оказано на социальную сферу, поскольку порты могут стать моделью, позволяющей искать пути развития окружающего их населения. «То, что мы хотим создать, - это государственно-частное сообщество, которое имеет поле действий, в котором они могут делиться своим передовым опытом, ориентироваться на повышение эффективности времени и затрат, именно в области управления торговлей в регионе», - пояснил чиновник. ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ Обязательство ЛАЭС заключается в том, чтобы этот механизм преодолел бюрократические трудности и дезорганизацию, которые усугубились с появлением COVID-19 в регионе. В этой связи Эндара подчеркнул, что невозможно выйти из кризиса, «не узнав, что мы должны оставить вещи институционализированными для автономной работы и не зависеть от организации, которая будет меняться в импульсе, который она может дать интересам членов». В этой связи он заверил, что портовому логистическому сообществу, которое они намерены развивать, придется пройти несколько этапов до его консолидации, основанной на его конституции и создании собственных нормативных актов, но что оно также сталкивается с трудностями стран, которые не имеют внутренних правила, позволяющие им участвовать, например государство, в таких ассоциациях. «Мы хотим заложить фундамент, то есть начать работу над правовой конституцией самого сообщества. Мы ведем открытый диалог с членами сети, чтобы они могли утвердить четкую дорожную карту и создать организацию государственно-частного партнерства», — сказал Эндара. Постоянный секретарь подчеркнул, что роль ЛАЭС будет заключаться в предоставлении технических консультаций в этом логистическом сообществе с целью достижения его автономии, для чего они пользуются поддержкой Банка развития Латинской Америки (CAF). «Цель работы с CAF именно в том, чтобы иметь возможность поддерживать через техническое сотрудничество в институционализации этого логистического сообщества, мы считаем, что с помощью предварительных консультаций мы могли бы обеспечить, чтобы конституция этого сообщества уже была полностью автономной», - сказал он.