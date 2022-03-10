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четверг 10 март 2022
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Россия

The Havana Biennial will host 57 visual artists in its final stage

10 март 2022

Гавана, 10 марта Пятьдесят семь художников примут участие в последнем этапе XIV Гаванской биеннале, первый этап которой начался 12 ноября, несмотря на бойкот, пропагандируемый критическими создателями, сообщили организаторы мероприятия в этот четверг. Нельсон Рамирес, директор Центра современного искусства Вифредо Лам, сообщил прессе, что последний из этих этапов под названием «Возвращение в будущее» пройдет с 25 марта по 30 апреля с культурными инсталляциями в гаванских пространствах, таких как Línea и 18. Биеннале, созданная в 1984 году, сыграла свою роль в возрождении культурной жизни страны, пострадавшей от ограничений, наложенных пандемией COVID-19, сказал Рамирес. Художники из Кубы, Аргентины, Испании и Германии, среди других стран, будут демонстрировать свои работы на коллективных выставках, которые разделят пространство с конференциями и семинарами. Более сотни творцов приняли участие в культурном мероприятии, которое из-за пандемии длилось шесть месяцев вместо обычного месяца. Первый этап под названием «Преамбула» проходил с 12 ноября по 5 декабря и был посвящен теоретическим аспектам этого типа мероприятий. С 6 декабря по 24 марта 2022 года состоится второй опыт под названием Гавана биеннале. «В 2024 году исполнится 40 лет с момента первой биеннале, а в ноябре мы должны подумать» о том издании, которое мы хотим, заявила в четверг президент Национального совета по пластическим искусствам Норма Родригес. Организаторы в очередной раз выступили в защиту проведения биеннале и отвергли бойкот критически настроенных артистов, которые призывали не праздновать ее из-за тюремных заключений, домашних арестов и вынужденных изгнаний кубинских творцов. Идея была поддержана арестом таких оппонентов, как Луис Мануэль Отеро Алькантара, заключенный после протестов 11 июля, и Майкел Осорбо или освобождение Гамлета Лавастиды и его партнера в обмен на их изгнание в Польшу. Последняя Гаванская биеннале состоялась в 2019 году, и в ней приняли участие более 300 художников из 52 стран, которые в течение месяца «вмешивались» в фасады, парки и здания с работами, которые приглашали публику к взаимодействию.

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