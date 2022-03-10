Правительство уступило оппозиции: какова была очередь на переговорах по соглашению с МВФ, которые будут обсуждаться сегодня в депутатах

После дня интенсивных переговоров, после 22 часов, глава коллегии Фронта Тодос Херман Мартинес выступил после четвертой промежуточной сессии бюджетного и финансового комитетов и зачитал окончательный текст проекта заключения в соответствии с МВФ.

Однако Мартинес с удивлением объявил, что правящая партия внесла некоторые изменения после достижения принципа, согласованного с оппозицией. «Когда мы прочитаем предложение, вы поймете, что оно имеет некоторые уровни точности по некоторым пунктам, которые представляют собой существенное улучшение», - сказал он. Изменения были приняты оппозицией, и постановление собрало 75 подписей , воздержались только Херардо Мильман, Омар де Марчи, Грасиела Оканья и Федерико Анджелини. Сессия начнется завтра в 14 часов.

Таким образом, окончательный текст был сформулирован следующим образом:

СТАТЬЯ 1. Утвердить, в соответствии с положениями пункта 7 статьи 75 Национальной конституции и в соответствии со статьей 2 Закона 27.612, государственные кредитные операции, содержащиеся в «Программе расширенных льгот», заключаемой между Национальной исполнительной властью и Международным Валютный фонд (МВФ) за отмену «Соглашения о резервном режиме», должным образом заключенного в 2018 году, и бюджетную поддержку.

Национальная исполнительная власть при осуществлении своих полномочий подписывает документы, необходимые для выполнения положений предыдущего пункта.

СТАТЬЯ 2 — Настоящий Закон вступает в силу с момента его публикации в ОФИЦИАЛЬНОМ ВЕСТНИКЕ.

СТАТЬЯ 3 — Обратитесь в Национальную исполнительную власть.

Самое существенное изменение заключалось в том, что правящая партия заменила «укрепление резервов» на «бюджетную поддержку» , что было истолковано оппозицией как признание того, что часть денег будет использована для финансирования бюджетного дефицита. Однако правительственные источники объяснили Infobae, что это была просьба президента Центрального банка Мигеля Пеше, поскольку соглашение «не предполагало, что средства могут быть использованы для резервов». Ретуширование текста вызвало задержку, которая вызвала нетерпение оппозиции. Хеллеру пришлось просить депутатов продолжать сидеть на своих местах в ожидании окончательного варианта, который был на подходе.

Чтобы разблокировать переговоры, правительство согласилось изменить формулировку и избежать всех ссылок на экономическую программу, которую вел Гусман. Проект был составлен с использованием одной статьи (плюс две формы), которая позволяет исполнительной власти подписать программу продленного финансирования в соответствии со статьей 2 Закона № 27.612.

Слова «долг» и «рефинансирование» не использовались. Кроме того, приложения, содержащие экономическую программу и целевые показатели, согласованные с сотрудниками МВФ, были исключены из проекта . Это было главным возражением оппозиции с момента объявления соглашения. Они утверждали, что Конгресс и оппозиция не должны утверждать экономическую программу, которую должно осуществлять правительство. Их цель заключалась в том, чтобы весь фронт не втягивал их в поддержку экономической политики, с которой они не согласны.

В первоначальной редакции статья 2 ссылалась на приложения, содержащие экономическую программу. Вот почему с тех пор, как «Вместе за перемены» они назвали его «привлекательным».

Хуан Мануэль Лопес, Марио Негри и Кристиан Ритондо

Ранее вчера, до полудня, председатель Палаты депутатов Серхио Масса встретился с Альберто Фернандесом, чтобы проинформировать его о ходе переговоров. Он представил ему три проекта оппозиции и один из правящих правительств, написанные Германом Мартинесом.

Затем Масса провел встречу рука об руку с Лучано Ласпиной (PRO) и, в конце, с Германом Мартинесом. После 18 часов Масса и Мартинес подошли к офису радикала Марио Негри , где Хуан Мануэль Лопес (CC), Кристиан Ритондо (PRO), Карина Банфи (UCR), Херардо Мильман (PRO), Алехандро Какаче (Эволюция), Родриго де Лоредо (Эволюция) и Маргарита Столбизер другие, также присутствовали. Мартин Лусто участвовал через Cacace и De Loredo, предлагая идеи для разработки решения.

За несколько минут до 19 Масса и Мартинес покинули заседание, но вернулись всего через 20 минут. В конце встречи все держатели блоков согласились связаться со своими коллегами, чтобы проинформировать их о деталях переговоров. «Мы делаем все возможное, чтобы все прошло гладко», — сказал Масса Infobae на выходе.

Фактически, они попросили продлить время работы входного стола до 22 часов, чтобы облегчить парламентскую процедуру, а завтра разрешить голосование по согласованному тексту в помещении. С принципом согласия под мышкой Серхио Масса отправился в Каса Росада, чтобы проинформировать президента Альберто Фернандеса о ходе переговоров. Наконец, он вернулся с одобрения президента.

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