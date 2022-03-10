Правительство признало, что рост цен на сырьевые товары приведет к усилению инфляционного давления в Аргентине

Министр экономики Мартин Гусман признал, что рост международных цен на мировых рынках в результате войны в Восточной Европе будет иметь последствия для местных темпов инфляции. «Это шок, который имеет распределительные последствия, которые довольно деликатны и нуждаются в устранении», - сказал он в Хьюстоне, США, где принял участие в международной встрече энергетического сектора.

«То, что происходит на геополитическом уровне, вызывает шок позитивных условий торговли в том смысле, что товары, экспортируемые нашим регионом, которые экспортирует Аргентина, увеличили свои относительные цены. Это хорошо для стабильности платежного баланса, но также оказывает давление на инфляцию », — отметил глава Дворца казначейства.

«Это момент, который связан с серьезными вызовами, но он также открывает возможности, в частности, для Аргентины, для Латинской Америки. Различные страны Латинской Америки следуют разным моделям, мы знаем, что во время сырьевого бума 2000-х годов большинство экономик выиграло от него, не произошло существенных изменений в структурных аспектах экономики, а позже, когда сырьевой бум закончился, несколько стран столкнулись с различные ситуации бедствия. То, что мы наблюдаем сейчас, - это другой вид шока», - сказал он CERA Week 2022.

С другой стороны, Гусман признал, что, как сообщает Infobae, скачок мировых цен на энергоносители представляют собой проблему для соблюдения требований о сокращении субсидий. «Для нас главным образом это ударит по нам в краткосрочной перспективе через повышение цены на газ, что означает для импорта и торгового баланса», - сказал чиновник.

Однако, утверждал он, «у нас есть огромные возможности с точки зрения развития энергетического сектора, у нас есть Vaca Muerta в Аргентине, и это делает нас более осведомленными о важности развития энергетического сектора в более широких масштабах. Мы видим важные возможности на среднесрочную перспективу, и именно здесь мы хотим приложить усилия в уникальное для экономики время».

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