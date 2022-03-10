Генерал, который противоречил Себастьяну Пиньере, занял пост нового главнокомандующего чилийской армией

Генерал Хавьер Итурриага дель Кампо, возглавлявший Национальную оборону столичного региона после вспышки социальной вспышки, вступил в должность в среду днем в качестве нового главнокомандующего армией. Его прибытие последовало за отставкой генерала Рикардо Мартинеса Менанто, который был вызван для дачи показаний по обвинению в посещении министра Роми Резерфорда в расследовании мошенничества в этом подразделении вооруженных сил, известном как «миликогейт».

Генерал Хавьер Итурриага устроил прокомментированное и противоречивое публичное вмешательство в октябре 2019 года, когда он появился, дистанцируясь от некоторых высказываний президента Пиньеры. «Послушайте, я счастливый человек, и правда в том, что я ни с кем не воюю», - так сказал Итурриага 21 октября того же года. Это, после того как с ним проконсультировались заявления, произнесенные президентом относительно актов насилия в социальной вспышке, который указал, что «мы находимся в состоянии войны против могущественного, неустанного врага, который ничего не уважает или никого и который готов применять насилие и преступность без каких-либо ограничений, который готовы сжечь наши больницы, метро, супермаркеты с единственной целью нанести максимально возможный ущерб».

Церемония состоялась в Военном училище, и Итурриага выступил с речью, в которой рассказал о четырех столпах, которые его командование будет иметь во главе армии, и не упомянул о расследованиях в отношении военных за использование расходов, зарезервированных для личных целей. На мероприятии также присутствовали нынешние министры правительства и некоторые будущие власти, такие как министр обороны следующего правительства Габриэля Борича Майя Фернандес.

Новый главнокомандующий армией также подчеркнул свой 42-летний опыт работы в этом учреждении и подчеркнул работу, которую вооруженные силы проделали во время пандемии и в последние чрезвычайные положения, объявленные нынешним правительством Пиньеры.

«Хочу отметить, что я преисполнен решимости вкладывать все свое мастерство, профессионализм, самопожертвование и патриотизм на эту должность, которая требует выполнения своих обязанностей в соответствии с принципами и ценностями, которые лежат в основе нашей военной профессии, исторического престижа нашей армии и строгого соблюдения действующими конституционными и правовыми нормами», — заявил новый высший военный орган.

Итурриага также заявил, что во время своего руководства он будет стремиться сосредоточиться на четырех направлениях: «Первое из них будет сосредоточено на нашем величайшем и лучшем капитале, людях, и будет стремиться создать наилучшие условия для мужчин и женщин армии для профессионального и личного развития, чтобы в рамках рамки наших потребностей могут реализовать свое призвание служить Чили».

Предположив, в своей речи он говорил о четырех столпах, которые его командование будет иметь во главе армии, и он не упомянул о расследованиях в отношении военных за использование расходов, зарезервированных для личных целей

«Вторая ось будет сосредоточена на осуществлении командования, командовании с человеческим чувством на каждом уровне, которое должно вдохновляться уважением, доверием и личным примером каждого из командиров», - добавил он.

«Третья ось будет заключаться в поддержании и повышении операционной готовности. Необходимое условие для выполнения наших задач», продолжил Итурриага.

И он заверил, что «четвертой осью будет стратегическое планирование. В этом смысле процесс модернизации, осуществляемый армией, предполагает сбалансированное и гармоничное развитие в различных областях».

Со своей стороны, министр обороны Балдо Прокурица отметил, что «я полностью убежден, что генерал Итурриага является правильным человеком, чтобы возглавить армию в этот исторический момент, через который проходит институт. И я также убежден, что Чили всегда будет на первом месте».

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