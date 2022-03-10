The five knots that Gabriel Boric must untie

Сантьяго де Чили, 10 марта Борьба с пандемией, хрупкостью экономики, политическим конфликтом в Араукании и беспрецедентным миграционным кризисом — вот некоторые из самых насущных проблем, стоящих перед новым президентом Чили Габриэлем Боричем. С февраля 2021 года на долю полиции приходилось более 50 000 нелегальных доходов в Чили из-за несанкционированных пересечений границы с ежедневным потоком сотен людей. Масштабы этого беспрецедентного миграционного перемещения в Чили и остальную часть южного конуса в результате исхода венесуэльцев, который уже достиг почти 6 миллионов человек, вызвали беспрецедентный гуманитарный кризис на севере страны. Неожиданная проблема, которая сочетает в себе недовольство местного населения, отсутствие основных товаров для въезда граждан и милитаризацию границы с середины февраля. Борьба с нелегальной миграцией и наведение дипломатических мостов с соседними странами, которые также затронуты кризисом, станут одной из неотложных задач, которые придется решать новой чилийской администрации. НАСИЛИЕ И ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В течение десятилетий на юге Чили развивается так называемый «конфликт мапуче», в результате которого коренные общины сталкиваются с крупными сельскохозяйственными и лесными компаниями, которые эксплуатируют земли, которые считаются исконными крупнейшими коренными народами страны. Территория, насильственно оккупированная государством в конце XIX века в рамках процесса, официально известного как «Умиротворение Араукании». В последние годы, в разгар частых нападений на машины и помещения, конфликт обострился, что привело к гибели большого числа членов общины мапуче от рук государственных агентов, а также зафиксировало гибель сотрудников полиции и голодовки заключенных из числа коренного населения. 12 октября Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение, которое милитаризировало район, меру, которую Борич заявил, что не будет продлевать, чтобы «призвать к диалогу» между сторонами. НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ Социальная вспышка, потрясшая страну в конце 2019 года, крупнейший политический кризис за три десятилетия, вызвала беспрецедентный конституционный процесс в мире, который должен завершиться в середине этого года созывом референдума по ратификации предложенной новой Великой хартии вольностей. Текст, который заменит нынешний текст, унаследованный от диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990) и считающийся источником неравенства в стране. Большая часть населения возлагает надежды на переход к более справедливой модели в этом процессе, поэтому забота об этом со стороны исполнительной власти, чтобы процесс был успешным, является одной из основных задач нового правительства. СТОЛКНУТЬСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗАСУХОЙ 2021 год завершился четвертым самым засушливым годом в Чили с тех пор, как были сделаны рекорды, критический сценарий, связанный с водными ресурсами, который простирается по всей территории и наиболее сильно влияет на центральный район, где тысячи жителей ежедневно получают воду из автоцистерн. Драматический контекст, когда температура также не перестает повышаться: прошлой зимой она составляла почти 30 градусов максимума. В общей сложности 13 лет подряд продолжается засуха, характеризующаяся небольшим количеством осадков и серьезным дефицитом воды и снега в горных районах. Эксперты связывают это явление с климатическим кризисом, но экологические организации осуждают, что чилийская модель управления водными ресурсами, истоки которой восходят к неолиберальной экономике, созданной во время диктатуры, усугубила его. Приоритетной задачей станет увеличение помощи мелким фермерам и животноводческим фермерам, предотвращение пожаров и обеспечение водоснабжения. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ Чили, которая пережила серьезный обвал ВВП на 5,8% в 2020 году из-за пандемии - самое большое падение за четыре десятилетия - продемонстрировала быстрое восстановление экономики, хотя прогнозы Центрального банка на этот год не превышают 2,5%. С одной из самых открытых экономик в мире и несмотря на то, что ни Россия, ни Украина не входят в число ее основных торговых союзников, статус чистого импортера делает Чили страной с уязвимыми точками для войны в Восточной Европе. Борьба с инфляционными ударами, вызванными ростом цен на нефть и пшеницу и восстановлением рабочих мест, станет одной из основных проблем для подъема чилийской экономики, а также поддержания контроля над пандемией. В дополнение ко всему этому в последний момент была добавлена еще одна проблема: последствия войны в Украине для глобализованной экономики, что также ударит по хрупкой чилийской системе. Себастьян Сильва