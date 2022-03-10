The final season of “Peaky Blinders” already has a release date

Лос-Анджелес (США), 10 марта Netflix объявил в этот четверг, что 10 июня состоится премьера шестого и последнего сезона британского сериала «Острые козырьки». С этой даты все эпизоды финального сезона знаменитой ирландской гангстерской постановки будут доступны в Бирмингеме (Великобритания), сообщается из официального аккаунта Netflix в социальных сетях. Сериал является оригинальной работой BBC Studios, но известная стриминговая платформа имеет права на трансляцию после британской премьеры. Таким образом, сериал вернется на Netflix для остального мира в июне, за исключением британской версии платформы, где он появится не раньше 2023 года из-за соглашения с сетью, которая его производит (BBC). Сериал начал транслироваться в Соединенном Королевстве на самом BBC 27 февраля, добившись отличных результатов для зрителей. Первый эпизод, «Черный день», был самым популярным за всю историю постановки, набрав 3,8 миллиона зрителей и был посвящен актрисе Хелен Маккрори (Полли Грей в фильме «Острые козырьки»), которая умерла от рака в апреле прошлого года. Финальный сезон, в котором снова примут участие такие актеры, как Киллиан Мерфи (Томас Шелби), Пол Андерсон (Артур Шелби), Софи Рандл (Ада Шелби), Финн Коул (Майкл Грей), Том Харди (Альфи Саломонс) и Аня Тейлор-Джой (Джина Грей), а также Стивен Грэм (играет Хейдена Стэгга). Самые ярые поклонники людей Томаса Шелби будут иметь еще один шанс увидеть их на сцене после окончания сериала, потому что в следующем году выйдет фильм, вдохновленный оригинальной постановкой. ШЕФ ГАС/памп