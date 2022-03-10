The far-right VOX enters a Spanish regional government for the first time

Мадрид, 10 марта Ультраправая партия VOX впервые войдет в региональное правительство Испании после соглашения с консерваторами, объявленного в четверг, которое может обозначить политический ландшафт в стране в целом на предстоящих выборах. Соглашение в регионе Кастилия и Леон (центрально-северный), крупнейшем в стране, но с небольшим населением, будет означать, что ультраправый Vox входит в состав правительства вместе с консервативной Народной партией (НП) и председательствует в региональном парламенте. Консерваторы победили на досрочных выборах в прошлом месяце в регионе, где они правят уже 35 лет, но не получили достаточного большинства, и хотя в какой-то момент считалось, что они могут править в одиночку, они, наконец, решили в последний момент согласиться с ультраправыми, заметный рост числа выборов. PSOE является основной оппозиционной силой, а Vox занимает третье место в Конгрессе или нижней палате парламента Испании, где социалисты PSOE и левое формирование Unidas Podemos правят в коалиции. Пакт приходит в переходный период в консерваторах, после того как Пабло Касадо был вынужден покинуть свое руководство из-за сильного внутреннего кризиса и ожидания, когда Альберто Нуньес Фейхоо, предсказуемо, возьмет бразды правления партией. Нуньес Фейхо, который возглавляет региональное правительство Галисии (северо-запад), был против того, чтобы Vox председательствовал в парламенте Кастилии и Леона, победив на выборах, но не закрыв дверь коалиционному правительству. Ожидалось, что то, что произошло в Кастилии и Леоне, по всей стране узнает, предпочитают ли консерваторы пакты с ультраправыми, а не с более умеренными вариантами, как до сих пор с либералами Сьюдаданоса, партии, находящейся в постоянном упадке, что угрожает их преемственности в испанской политике. Левые правящие в Испании предупредили, что происходящее в этом регионе может означать, что бином между консерваторами и крайне правыми может стать альтернативным правительством в стране. Не позднее декабря следующего года в Андалусии (юг), самом густонаселенном регионе страны, должны состояться муниципальные выборы в мае следующего года и в нескольких регионах, а также всеобщие выборы в Испании в ноябре. PSOE описывает то, что произошло в Кастилии и Леоне, как «пакт стыда», в котором обвиняют Нуньеса Фейхо, учитывая направление, которое может принять главная оппозиционная сила и которая стремится вернуть власть в стране. ШЕФ нак/лар/альф (фото) (видео)