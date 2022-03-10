The ECB maintains interest rates and says the rise will be gradual

Франкфурт, Германия, 10 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил сохранить свои процентные ставки в четверг и заверил, что начнет повышать их через некоторое время после того, как закончит покупать долги и «постепенно». ЕЦБ сохраняет процентную ставку по основным финансовым операциям, еженедельным аукционам, на уровне 0%, по маржинальному кредитному механизму, по которому он кредитует деньги овернайт, на уровне 0,25% и по депозитной линии, за которую он выплачивает деньги в одночасье, на уровне -0,50%. ШЕФ аиа/рмл