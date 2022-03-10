The ECB maintains interest rates and says the rise will be gradual

Франкфурт (Германия), 10 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил свои процентные ставки без изменений в четверг, заверив, что начнет повышать их через некоторое время после того, как закончит покупать долги, и «постепенно». ЕЦБ сохраняет процентную ставку по основным финансовым операциям, еженедельным аукционам, на уровне 0%; маржинальной кредитной линии, по которой он кредитует деньги на ночь, на уровне 0,25%, и депозитной линии, за которую он выплачивает деньги в одночасье, на уровне -0,50%.