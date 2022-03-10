Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре включает время, день и место проведения

Жеребьевка чемпионата мира уже имеет день, время и место: ФИФА объявила, что она состоится в пятницу, 1 апреля, в 13 часов (по аргентинскому времени) в Конгрессно-выставочном центре Дохи (DECC).

Церемония жеребьевки пройдет в присутствии 2000 специальных гостей, а в конце мероприятия лучшие команды мира смогут проложить путь к финалу чемпионата мира по футболу FIFA. Напомним, что последний матч турнира состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил» вместимостью 80 000 человек.

32 команды разделены на четыре разные корзины из восьми стран каждая, и это распределение осуществляется в соответствии с рейтингом FIFA (система рейтинга национальных сборных). Катар попадет с первыми семью командами рейтинга в корзине 1 и, таким образом, займет место подряд. Как всегда, важно отметить, что в каждой группе не должно быть двух команд из одной и той же конфедерации, кроме УЕФА, которой разрешено не более двух в одной группе.

На подготовку групп примут участие 2000 почетных гостей.

Фанаты уже планируют свои поездки в Катар, где пройдет самая ограниченная версия в современной истории. Все восемь стадионов находятся в часе езды от центра Дохи, а это значит, что болельщики, игроки и официальные лица всегда будут в центре событий в течение 28 дней соревнований, которые начнутся 21 ноября на стадионе Al Bayt.

Одна из деталей, которая привлекает внимание следующего выпуска, заключается в том, что болельщики смогут посетить два матча в один и тот же день соревнований из-за близости и размера Катара. Болельщики со всего мира подали заявки на получение более 17 миллионов билетов во время первоначального розыгрыша случайных билетов, и многие болельщики уже получили свои места на текущем этапе оплаты, который заканчивается 21 марта. Следует отметить, что больше всего запросов на билеты было у местной общественности и Аргентины.

На данный момент подтвержденными участниками являются Катар, Германия, Бельгия, Франция, Хорватия, Дания, Англия, Швейцария, Сербия, Испания, Голландия, Бразилия, Аргентина, Иран и Южная Корея.

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