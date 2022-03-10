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четверг 10 март 2022
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Россия

The Cuban Foreign Minister travels to Boric's inauguration and asks for closer ties

10 март 2022

Гавана, 10 марта Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отправился в четверг в Чили, чтобы принять участие в инаугурации нового президента страны Габриэля Борича в пятницу с целью активизации двусторонних связей. «Мы рады содействовать развитию исторических связей, которые связывают наши нации», - написал Родригес в своем профиле в Twitter. Кубинский министр пояснил, что прилетел в Сантьяго-де-Чили, чтобы «принять участие в церемониях передачи президентского командования», запланированных на эту пятницу. Родригес уже поздравил Борича в декабре прошлого года с победой на президентских выборах в Чили, также через Twitter. «Поздравления Кубы, избранного президента Габриэля Борика и народа Чили с важной победой на выборах», — написал кубинский министр иностранных дел, когда были обнародованы результаты. Затем министр иностранных дел Кубы призвал «продолжать укреплять» узы «дружбы» между двумя странами. Президент Кубы Мигель Диас-Канель также передал свои «сердечные поздравления» Боричу после его «исторической народной победы». «Мы подтверждаем желание расширять двусторонние отношения и сотрудничество между народами и правительствами», — написал президент в той же социальной сети. Представители многих стран Латинской Америки и Испании планируют принять участие в этой пятницу в церемонии передачи полномочий, которая сделает прогрессивного Габриэля Борича самым молодым президентом страны.

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