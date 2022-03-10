The Buenos Aires Stock Exchange closes with an increase of 3.5%

Буэнос-Айрес, 10 марта Индекс S&P Merval акций ведущих компаний, котирующихся на фондовой бирже Буэнос-Айреса, закрылся в четверг ростом на 3,5%, до 90 283,10 пункта. Со своей стороны, общий индекс S&P BYMA закрыл день на уровне 3 793 309,95 единиц, увеличившись на 3,4%. Оборот акций составил 1 487,6 миллиона песо (около 13,6 миллиона долларов), с балансом 48 увеличений, 12 уменьшений и 11 неизменных акций в общей панели. Среди лидеров больше всего выросли акции Аргентинских фондовых бирж и рынков (11,43%), Transportadora de Gas del Sur (7,23%) и Cresud (6,93%). Напротив, только роли Cablevision Holding (-0,62%) закрылись на отрицательной почве, в то время как роли Aluar (0,52%) и Ternium (0,6%) выросли меньше всего среди лидеров. Между тем, средний показатель государственных ценных бумаг Аргентины оставался стабильным в долларовых ценах, в то время как индекс страновых рисков Аргентины завершил день на уровне 1874 базисных пунктов. «Глобальное неприятие рисков продолжает выступать в качестве обусловливающего фактора для местных активов в условиях неопределенного и осторожного внешнего климата, хотя на этот раз они лучше реагируют на ожидания, поднятые Конгрессом соглашения с Международным валютным фондом», - заявил экономист Густаво Бер в своем последнем отчет. На валютном рынке цена в долларах оставалась стабильной в государственном Banco Nación, где она закрылась на уровне 108 песо для покупки и 114 песо для продажи населению, в то время как на оптовом рынке она выросла на 9 центов и закрылась на уровне 108,77 песо за единицу для продажи. Между тем, цена американской валюты на неофициальном рынке упала на 1,5 песо и закрылась на уровне 203 песо за единицу. Между тем, так называемые «финансовые доллары» в этот день немного выросли. Доллар, «рассчитанный на ликвидацию» (CCL, который состоит из покупки акций или облигаций на местном уровне с аргентинскими песо и их продажи в долларах на Уолл-стрит) вырос на 0,29% до 193,16 песо за единицу. В то время как «биржевой доллар» или «доллар европарламента» (который достигается за счет покупки активов, которые котируются как в песо, так и в долларах, оплачиваются в песо при покупке и продаже в долларах на аргентинском фондовом рынке) вырос на 0,23% до 190,40 песо за единицу. ШЕФ джак/jrh