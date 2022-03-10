Британское правительство обязалось предоставить Украине военную технику для ее обороны

Ukrainian Army soldiers pose for a photo as they gather to celebrate a Day of Unity in Odessa, Ukraine, Wednesday, Feb. 16, 2022. As Western officials warned a Russian invasion could happen as early as today, the Ukrainian President Zelenskyy called for a Day of Unity, with Ukrainians encouraged to raise Ukrainian flags across the country. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в эту среду в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским «ужесточить» санкции, чтобы «наложить максимальные экономические издержки на Россию».

Джонсон пообещал Зеленскому предоставить военную технику, которая «нужна Украине для защиты», в то время как Зеленский выразил признательность за «новые жесткие санкции, чтобы наказать режим Путина за его действия» и «продолжающуюся военную поддержку Соединенного Королевства».

Оба лидера осудили «ужасающее нападение на родильный дом в Мариуполе» и «несоблюдение» российскими войсками соглашений о прекращении огня в гуманитарных коридорах, говорится в заявлении на Даунинг-стрит.

Джонсон также указал, что это является «еще одним доказательством» того, что Путин действовал с «халатным пренебрежением к гуманитарному праву», и в очередной раз подтвердил свою «непоколебимую поддержку Соединенным Королевством народа Украины».

Украинские военнослужащие замечены после того, как Россия начала масштабную военную операцию против Украины

Во вторник правительство Великобритании объявило, что намерено «поэтапно отказаться» от импорта российской нефти и российских сырых нефтепродуктов к концу 2022 года, подтвердил министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг.

В тот же день Владимир Зеленский вызвал бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля перед Палатой общин и пообещал, что страна «будет бороться до конца» против России. Он повторил речь Черчилля, известную как «Мы будем сражаться на пляжах», произнесенную 4 июня 1940 года, и сказал, что Украина «не сдастся и не проиграет».

Джонсон повторил, что он «поговорил с президентом Зеленским, чтобы поблагодарить его за вмешательство в Палату общин и проинформировать его о наших новых жестких санкциях против режима Путина. Мы ужесточим их, чтобы наложить максимальные экономические издержки на Россию, и мы усиливаем нашу военную поддержку Украины», - заявил он в своем аккаунте в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский

Министерство обороны Великобритании подтвердило в среду в социальных сетях, что российские войска использовали в Украине систему вооружения TOS-1A, многоствольную ракетную установку, установленную на шасси танка, способного стрелять термобарическими ракетами.

«Министерство обороны России подтвердило применение системы вооружения ТОС-1А в Украине. TOS-1A использует термобарические ракеты, создавая зажигательный и взрывной эффекты», — сообщил официальный новостной канал британского министерства обороны в Twitter.

Огнемет ТОС-1 — это не просто еще одно оружие для войны, он считается одним из самых агрессивных и жестоких, которые можно использовать в конфликтах такого типа. Согласно газете La Razón de España, эти ракеты «способны развязать стену огня, которая поглощает кислород из замкнутого пространства и убивает от волны расширения или удушения жителей достигнутых целей».

(С информацией от Europa Press)

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