Британское правительство обязалось предоставить Украине военную технику для ее обороны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в эту среду в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским «ужесточить» санкции, чтобы «наложить максимальные экономические издержки на Россию».
Джонсон пообещал Зеленскому предоставить военную технику, которая «нужна Украине для защиты», в то время как Зеленский выразил признательность за «новые жесткие санкции, чтобы наказать режим Путина за его действия» и «продолжающуюся военную поддержку Соединенного Королевства».
Оба лидера осудили «ужасающее нападение на родильный дом в Мариуполе» и «несоблюдение» российскими войсками соглашений о прекращении огня в гуманитарных коридорах, говорится в заявлении на Даунинг-стрит.
Джонсон также указал, что это является «еще одним доказательством» того, что Путин действовал с «халатным пренебрежением к гуманитарному праву», и в очередной раз подтвердил свою «непоколебимую поддержку Соединенным Королевством народа Украины».
Во вторник правительство Великобритании объявило, что намерено «поэтапно отказаться» от импорта российской нефти и российских сырых нефтепродуктов к концу 2022 года, подтвердил министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг.
В тот же день Владимир Зеленский вызвал бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля перед Палатой общин и пообещал, что страна «будет бороться до конца» против России. Он повторил речь Черчилля, известную как «Мы будем сражаться на пляжах», произнесенную 4 июня 1940 года, и сказал, что Украина «не сдастся и не проиграет».
Джонсон повторил, что он «поговорил с президентом Зеленским, чтобы поблагодарить его за вмешательство в Палату общин и проинформировать его о наших новых жестких санкциях против режима Путина. Мы ужесточим их, чтобы наложить максимальные экономические издержки на Россию, и мы усиливаем нашу военную поддержку Украины», - заявил он в своем аккаунте в Twitter.
Министерство обороны Великобритании подтвердило в среду в социальных сетях, что российские войска использовали в Украине систему вооружения TOS-1A, многоствольную ракетную установку, установленную на шасси танка, способного стрелять термобарическими ракетами.
«Министерство обороны России подтвердило применение системы вооружения ТОС-1А в Украине. TOS-1A использует термобарические ракеты, создавая зажигательный и взрывной эффекты», — сообщил официальный новостной канал британского министерства обороны в Twitter.
Огнемет ТОС-1 — это не просто еще одно оружие для войны, он считается одним из самых агрессивных и жестоких, которые можно использовать в конфликтах такого типа. Согласно газете La Razón de España, эти ракеты «способны развязать стену огня, которая поглощает кислород из замкнутого пространства и убивает от волны расширения или удушения жителей достигнутых целей».
(С информацией от Europa Press)
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