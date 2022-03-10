The British Government freezes the assets of Abramovich, owner of Chelsea

Лондон, 10 марта Британское правительство объявило в четверг, что заморозило активы российского олигарха Романа Абрамовича, владельца футбольного клуба «Челси», из-за «тесных отношений», которые оно поддерживало с российским режимом «на протяжении десятилетий». Сегодня лондонский исполнительный директор опубликовал список из семи других олигархов, против которых он вводит санкции за их связи с президентом России Владимиром Путиным в ответ на вторжение в Украину. «Эти отношения включали получение финансовой или иной материальной выгоды через Путина или российского правительства», — пояснил Лондон в заявлении Абрамовича, который также ввел запрет на поездки в Соединенное Королевство. Российский миллиардер купил «Челси» в 2003 году почти за 100 миллионов евро и с тех пор сделал ее одной из ведущих команд Европы, завоевав 18 титулов, включая два Кубка Европы. После начала войны в Украине олигарх выставил лондонский клуб на продажу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня, что «не может быть убежища» для тех, кто поддерживает «ожесточенную агрессию Путина против Украины». «Санкции, объявленные сегодня, являются еще одним шагом в непоколебимой поддержке Соединенным Королевством украинского народа. Мы будем неустанно преследовать тех, кто допускает убийство мирных жителей, разрушение больниц и незаконную оккупацию суверенных союзников», — подчеркнул Джонсон. Министр иностранных дел Лиз Трасс также указала, что эти меры «еще раз показывают», что «олигархам и клептократам» «нет места в нашей экономике или обществе», поскольку «они сопричастны к этой агрессии из-за их тесных связей с Путиным». «Его руки запятнаны кровью украинского народа. Им должно быть стыдно», — добавил глава британской дипломатии. Среди санкций — Игорь Сечин, генеральный директор «Роснефти», и Олег Дерипаска с долями в группе En+, состояние которого оценивается более чем в 2 миллиарда евро.