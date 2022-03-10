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четверг 10 март 2022
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Россия

The bombings on the center of Mariupol continue, which caused one death

10 март 2022

Львов (Украина), 10 марта Воздушные бомбардировки Мариуполя, произведенные сегодня утром российской армией, в последние часы распространились на центр города, где уже погиб по меньшей мере один человек. «Снова плохое утро в Мариуполе. Опять воздушный налет на мирный город. Сегодня в 8:00 (06:00 по Гринвичу) в районе проспекта Будивельникова российские оккупационные силы обстреляли жителей Мариуполя с самолетов», — говорится в сообщении городского совета в своем аккаунте в Telegram. По предварительным данным консистории, один человек был убит. «Нацисты продолжают разрушать Мариуполь, который не сдался врагу. И он не сдастся», - предупреждают они. Городской совет добавил в другом сообщении, что в течение всего утра бомбы уничтожили несколько жилых домов. «Есть влияние на здание Азовского государственного технического университета в центре города. Бомбардировка также была зафиксирована в районе драматического театра. Мы пытаемся уточнить информацию о потенциальных жертвах». Это новое нападение произошло после нападения, которое произошло вчера в детской больнице в городе, в результате которого, по данным городского совета, 3 человека погибли, двое из них несовершеннолетние, а 17 получили ранения. Мариуполь, город на юго-востоке Украины с населением около 500 000 человек, является одним из городов, которые больше всего страдают от атак и осады российских войск с момента начала вторжения в страну 24 февраля. По словам заместителя мэра Петра Андрющенко, около 1300 жителей этого города были убиты в результате обстрелов и нападений с начала вторжения две недели назад. ШЕФ ок-рмл/ах

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