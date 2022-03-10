The ancient city of Mosul is revitalized after the pain of war

У подножия минарета XII века рабочие работают среди кирпичей и алебастров, спасенных от разрушения джихадистами. Они восстанавливают мечети, церкви и многовековые дома, чтобы оживить древний город Мосул, мегаполис на севере Ирака.

Район с его извилистыми улицами стал последним оплотом боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ) после ожесточенного сопротивления иракским войскам, которые отвоевали город летом 2017 года.

Благодаря ЮНЕСКО и ее инициативе «Возродим дух Мосула» осуществляется несколько проектов, финансируемых главным образом Объединенными Арабскими Эмиратами и Европейским союзом.

На эспланаде мечети ан-Нури есть только основание 850-летнего наклонного минарета, известного как Аль-Хадба, «горбун», который в настоящее время покрыт защитным брезентом.

«Аль-Хадба — символ Мосула», — объясняет Омар Така, инженер, курирующий работу в ЮНЕСКО.

«Все жители ожидают увидеть минарет в том виде, в каком он был», — говорит Така.

Иракская армия обвинила джихадистов в том, что они взорвали эту башню взрывчаткой, которая была разрушена в июне 2017 года.

Сохранилась только центральная часть мечети, покрытая куполом, который теперь имеет форму пустой раковины на арках, поддерживаемых деревянными клиньями. На серых мраморных колоннах синие ноты усиливают переплетение капителей.

«Там мы обнаружили 11 взрывчатых веществ, готовых к активации», — вспоминает инженер. «Некоторые спрятаны внутри стен», - продолжает он.

После удаления 5600 тонн щебня в середине марта начнется реконструкция минарета, который останется наклонным, а работы над мечетью начнутся летом этого года. Специалисты ожидают, что он будет восстановлен к концу 2023 года.

— «Все пострадали» —

В ожидании идентичной реконструкции самые хрупкие останки хранятся на складе.

Здесь сохранились фрагменты Михраба, ниши, указывающей направление на Мекку. Но также части Минбара, кафедры, с которой поднялся бывший шеф ИГИЛ, чтобы проповедовать, чтобы провозгласить свой «халифат» в 2014 году.

Терракотовые кирпичи выложены на некоторых полках. 45 000 из них будут использованы повторно, одна треть от первоначальной структуры минарета, детали Така.

На сайте по-прежнему много сюрпризов. В январе власти объявили, что они обнаружили подземный молельный зал XII века.

В общей сложности ЮНЕСКО мобилизовало 110 миллионов долларов, почти 100 миллионов евро, на проведение реконструкции. Помимо Аль-Нури, строятся две церкви, Аль-Тахира и Богоматерь часа, а также сотня домов, а также школа по соседству.

По данным ООН, в результате работ, предоставленных местным компаниям, было создано 3100 рабочих мест, половина из которых занята молодыми людьми, прошедшими учебные курсы по вопросам наследия и реставрации зданий.

В старом городе Ажар продавал фрукты в тележке. Сейчас он работает над ремонтом Аль-Нури.

«Дома и улицы были разрушены, людей перевезли в лагеря», — говорит 48-летний мужчина, у которого пятеро детей.

«Все пострадали. Есть те, кто потерял своих близких, свои дома, магазины, машины», - сожалеет он.

По увещеванию товарищей он отказывается говорить о своей покойной жене, что является отражением раны, которая все еще остается открытой.

- «Дом бабушек и дедушек» -

Несмотря на наполовину разрушенные здания, нормальная жизнь восстанавливается. Возобновили работу кафе, мастерские и пекарни.

В небольшом переулке две женщины выбирают помидоры и бобы в стойле, в нескольких шагах от завода, где рабочие смешивают цемент.

Дома скоро будут закончены. Некоторым от 100 до 150 лет. Через лабиринт террас и внутренних дворов простираются элегантные алебастровые фасады, вырезанные османскими мотивами.

«Есть 44 дома, которые почти закончены, которые будут сданы к концу марта», - сказал AFP инженер Мостафа Надхим. Еще 75 будут восстановлены до конца года.

Проект включает в себя восстановление инфраструктуры: «электрические кабели, уличное освещение, водопроводные трубы и уличное покрытие», добавляет Надхим.

Несколько месяцев назад Ихлас Салим вернулся жить в свой дом. После войны здание было полностью разрушено. Реставрация оказала «терапевтический» эффект.

«Это дом бабушки и дедушки», — говорит 55-летняя женщина. «Мы потеряли надежду вернуться», - говорит он.

Во дворе одежду сушат на солнце, лежа на бельевой веревке. Ихлас разогревает бобы для своих двоих детей, которые возвращаются домой на обед во время полуденного перерыва. Все утро они работали над восстановительными работами в районе.

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