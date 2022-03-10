Texas oil opens with a 4.6% rebound to $113.72

Нью-Йорк, 10 марта Цена Texas Intermediate Oil (WTI) открылась в четверг с роста на 4,6% до 113,72 доллара за баррель, восстановившись после резкого снижения, которое она испытала накануне, когда она опустилась более чем на 12%. В 9.05 по местному времени (14.05 по Гринвичу) на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) будущие контракты WTI на поставку в апреле выросли на 5,02 доллара по сравнению с закрытием среды. Цена эталонной сырой нефти в США по-прежнему характеризовалась волатильностью, которая доминировала в последние несколько дней на фоне российского вторжения в Украину и санкций, введенных многими странами против Москвы. После этих наказаний, особенно запрета на импорт российской сырой нефти, объявленного Соединенными Штатами, инвесторы продолжали следить за тем, как можно восполнить этот разрыв. Объединенные Арабские Эмираты уже объявили о расширении добычи, но аналитики считают, что цены сохранят репутацию, если ОПЕК и ее партнеры не сделают то же самое, с прицелом на Саудовскую Аравию и Кувейт, которые имеют много доступных мощностей. «Одностороннего увеличения Эмиратов без участия Саудовской Аравии было бы недостаточно, чтобы заполнить пробелы, реальные или предполагаемые, на рынке», - заявила в заметке эксперт Луиза Диксон из фирмы Rystad Energy. Базовый баррель США переживает крайне волатильную неделю, в течение которой он поднялся с воскресного максимума в 130 долларов, максимума, которого не наблюдалось с лета 2008 года, до примерно 103 долларов, которого он достиг в самой низкой точке в среду. Инвесторы также искали контакты между Россией и Украиной, которые пока не дали результатов. Министры иностранных дел Украины Дмитро Кулеба и министры иностранных дел России Сергей Лавров встретились сегодня в Турции, но не смогли добиться прогресса по таким вопросам, как открытие гуманитарного коридора для эвакуации из города Мариуполя, осажденного российскими войсками, или для достижения прекращения огня. ШЕФ мвс