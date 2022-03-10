Супермаркеты предупреждают об отсутствии и резком росте цен на масла, муку и производные

Проблемы с поставками зерновых, вызванные российским вторжением в Украину и последующим ростом мировых цен, не только привели к значительному росту цен на продукты питания, полученные из этих продуктов, особенно пшеницу и подсолнечник, но и вызвали дефицит некоторых продуктов в гондолах, результат спекуляций со стороны производителей. Неопределенность в отношении того, когда закончится война и, следовательно, какова будет стоимость замены, заставляет многих предпринимателей предпочесть сохранить продукт или поставить его по согласованной цене. Особенно это происходит во внутренних районах страны, где сети супермаркетов уже вышли, чтобы предупредить о нехватке масел, муки и их производных.

Как и масло, пшеничный траст, объявленный на прошлой неделе, состоит из субсидии экспортного сектора мельницам, предназначенным для внутреннего потребления, чтобы обеспечить рыночную цену в 000 000 муки и сушеной лапши, включенных в программу «Цены на уход». Проблемы дефицита, возникшие сразу после начала войны, были нормализованы в крупных цепях, но этого не произошло во внутренних районах страны. По словам Infobae, главы Аргентинской федерации супермаркетов и самообслуживания (FASA) Виктора Пальпачелли, «помимо проблемы поставок яиц и роста цен из-за сезонного отсутствия производства, сети страдают от дефицита муки, масел и майонезы с начала войны в Украине». По словам бизнесмена, некоторые мукомольные заводы прекратили поставки, а другие делают это с открытым счетом без цены. И эта ситуация сохраняется до сегодняшнего дня, хотя они ожидают улучшения в ближайшие дни после начала траста.

В то же время, в случае подсолнечного масла «оно квотировано и не имеет ассортимента», по словам Пальпачелли, который добавил, что это также происходит с майонезами. Отсутствие рентабельности, вызванное исторически регулируемыми ценами, породило такие проблемы, и это не исключение. Компании отказываются от продуктов с согласованными ценами и корректируют те, которые были выпущены. Фактически, даже крупные сети признают, что в последние дни начали поступать прайс-листы на муку, лапшу и печенье, которые в некоторых случаях достигают 30%.

По словам президента FASA, Федерация попросила президентов Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Cañuelas и Molinos Rio de la Plata попытаться нормализовать поставки до согласованных ценностей. И они рассказали об этом министру внутренней торговли Роберто Фелетти. Но у них до сих пор нет ответа. Между тем, компании уверяют, что поставки идут нормально, за исключением случаев, когда производство товаров снизилось из-за эффекта Covid летом.

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Что касается увеличения, источники из мукомольного сектора заверили, что пшеничные продукты, которые не находятся в ценах на уход или не охвачены трастом, испытывают значительный рост, поскольку зерновые выросли на 50% в долларах США - с 250 до 360 долларов США - с начала войны, а для некоторых продуктов он составляет 75% от общей стоимости. «Траст по пшенице уже работает, но он будет реализован к концу месяца с обратной силой до марта. Но это относится только к самым экономичным продуктам. Остальные получат более сильный рост в течение этого месяца, от 10% до 30%», - сказал источник в одном из секторов, добавив, что «повышение будет происходить постепенно, чтобы не потерять рынок». Что касается поставок, источник заявил, что «изначально была проблема с мукой, которая вызвала значительные жалобы со стороны пекарей, но теперь она нормализовалась».

В одной из крупных сетей они заявили, что у них сильная напряженность с поставками не потому, что промышленность не доставляет их - это происходит больше с традиционным каналом и сетями интерьера, - а потому, что местные магазины начали поставлять себя в современном канале, где для осторожного цены, трасты и предложения, которые они обычно делают, в конечном итоге платят меньше, чем если бы они покупали напрямую у компании или дистрибьютора.

Новый супер-закрытый?

Помимо попыток отделить местные цены от международных с помощью таких мер, как доверие (нечто подобное также обсуждается в случае молока), правительство продолжает настаивать на достижении невозможного: контроле цен во всех местных магазинах страны.

После провала Super Cerca, продвигаемой бывшим министром торговли Паула Эспаньоль, ее преемник Роберто Фелетти попытался, безуспешно, заставить 1300 продуктов Pricing Cuidado работать на этом канале по согласованным ценам, не учитывая маржу оптового сектора. Теперь, согласно источникам из нескольких ведущих компаний массового потребления, цель состоит в том, чтобы собрать новую корзину, аналогичную той, которую Super Cerca состояла из примерно 70/80 продуктов. Но на этикетке не будет фиксированной цены, и они будут иметь разную стоимость. Новый провал в дверях?

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