Студенты победили Эвертон со счетом 1:0

Эль-Пинча набрал три очка за ключевую 2 часть турнира КОНМЕБОЛ - Кубок Либертадорес 2022. Визит забил единственный гол в матче через 32 минуты после второго тайма, забив Матиаса Пеллегрини. Получив пас Леонардо Годоя, руль добил ворота с большой площади и обыграл вратаря соперника, который ничего не мог сделать.

Фигурой встречи был Матиас Пеллегрини. Руль «Эстудиантеса» выделялся против «Эвертона», когда он реализовал 1 гол, отдал 17 правильных передач, украл 2 мяча и 2 раза ударил ногой в ворота.

С другой стороны, Эсекьель Муньос сыграл ключевую роль. Защитник Эстудиантеса был важен, потому что он восстановил 4 мяча и забил 7 опасных мячей.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Было много наставлений: Лукас Ди Йорио, Леандро Диас, Карло Латтанцио, Алекс Ибакаче, Агустин Рогель и Бенджамин Берриос.

Тренер «Эвертона» Франсиско Менегини организовал тактическую схему 3-4-3 на поле с Фернандо Де Полем в воротах; Родриго Эчеверрия, Хулио Баррозу и Диего Оярсун на линии обороны; Адриан Санчес, Бенджамин Берриос, Альваро Мадрид и Алекс Ибакаче посередине; и Хуан Куэвас, Лукас Ди Йорио и Исмаэль Соса в атаке.

Со своей стороны, те, кто возглавлял Рикардо Зелински, придерживались стратегии 3-5-2: Мариано Андухар под тремя палками; Агустин Рохель, Эсекьель Муньос и Фабиан Ногера в защите; Леонардо Годой, Фернандо Зуки, Хорхе Родригес, Карло Латтанцио и Густаво дель Прете в середине площадки; и Леандро Диас и Мауро Боселли на переднем плане.

Судья, назначенный на матч, Бруно Арлеу де Араужо.

Благодаря этому благоприятному результату в первом матче КОНМЕБОЛ - Кубок Либертадорес 2022, Пинча имеет преимущество перед «Эвертоном» для выхода в групповой этап.

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