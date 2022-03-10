Spain suspends its scientific and university relations with Russia

Мадрид, 10 марта Министерство науки и инноваций и университетов Испании объявило в четверг о ряде мер по приостановке отношений научного, академического и институционального сотрудничества с Россией и Беларусью. Решение было принято после российского вторжения в Украину и в знак солидарности с украинским народом, говорится в заявлении двух ведомств, в котором также сообщается, что они будут продвигать инициативы и проекты, направленные на укрепление отношений с Украиной и оказание поддержки научным и академическое сообщество. Министр науки и инноваций Диана Морант объявила, что ее министерство не будет подписывать новые контракты или соглашения с российскими или белорусскими организациями и предложит международным партнерам приостановить все сотрудничество с этими двумя странами в крупных международных исследовательских инфраструктурах и в крупных совместных международных программах. В то же время, в поддержку исследователей в Украине, его министерство предложит создать ряд проектов на европейском уровне для восстановления научно-инновационной системы в этой стране. Морант подчеркнул, что эти меры показывают международному сообществу, что научное сотрудничество может осуществляться только при наличии минимальных общих ценностей. Министр также заявила, что ее министерство готово внести свой вклад в совместную платформу для информации и определения программ помощи и поддержки для украинских исследователей под названием «ERA for Ukraine», над которой уже работает Европейская комиссия, по образу и подобию той, что создана для пандемия COVID-19. Со своей стороны, министр университетов Джоан Субиратс объявила, что его министерство приостанавливает соглашение об институциональном сотрудничестве, которое должно было быть подписано с Россией в ближайшее время. В то же время оно работает с Советом университетов и ректорами испанских университетов, чтобы они принимали студентов, преподавателей и сотрудников украинских университетов и способствовали их приему и интеграции в нашей стране. Именно в этих рамках университеты в рамках своей автономии также смогут осуществить приостановку такого существующего институционального сотрудничества с Россией и Беларусью. Кроме того, «необходимо избежать стигматизации российского общества в целом, формирования культуры и знаний, а также обеспечить международную законность и избежать негативных последствий для гражданского общества и российского университетского сообщества в Испании», — говорится в заявлении. ШЕФ нгг/джлс