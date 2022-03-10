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четверг 10 март 2022
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Россия

Spain calls on the EU to act now in the energy market and interconnections

10 март 2022

Хосе Мигель Бланко Версаль (Франция), 10 марта Испания считает, что ситуация, вызванная конфликтом в Украине, теперь должна заставить Европейский Союз отреагировать на его экономические последствия и действовать, продвигая реформу энергетического рынка и поощряя объединение энергосистем, чтобы уменьшить свою зависимость от России. Об этом в четверг президент правительства Испании Педро Санчес сообщил остальным европейским лидерам в первый день неофициального саммита, проведенного в Версале по распоряжению президента Франции Эммануэля Макрона в качестве нынешнего президента ЕС в первой половине года. Саммит был созван в принципе для обсуждения модели экономического роста ЕС, но вторжение в Украину заставило этот вопрос обсудить между главами государств и правительств, чтобы продемонстрировать свое единство в солидарности с атакуемой страной и договориться о мерах по смягчению ее экономического эффекты. В этих экономических дебатах энергетический вопрос приобретает актуальность, и перед этим испанское правительство отмечает, что все больше стран и сами учреждения Сообщества присоединяются к требованиям, которые оно выдвигает в течение почти года, пытаясь снизить цену на электроэнергию. Эти запросы, по сути, связаны с реформой энергетического рынка. ЦЕНА НА ЭНЕРГИЮ В этой связи Санчес напомнил, что Испания имеет энергетический «микс», в котором 45 процентов ее производства электроэнергии приходится на возобновляемые источники энергии, которые, по его словам, являются «высококонкурентными, дешевыми, чистыми и гарантируют энергетическую автономность». «Поэтому что не может быть приемлемым, так это то, что 20 процентов производства этой электроэнергии, то есть газа, загрязняют всю цену на электроэнергию, когда у нас должна быть более дешевая цена на электроэнергию», - добавил он. И это не дешево, сказал он, потому что то, как устанавливаются цены на энергетическом рынке в ЕС, не адекватно стрессам, которому сейчас подвергаются цены на электроэнергию и газ, и потому, что преобладание возобновляемых источников энергии в энергетическом «миксе» Испании не признается. По этой причине он считал, что это система, которая должна быть обновлена, чтобы «раз и навсегда исправить дисфункцию, которая снижает благосостояние граждан и подрывает конкурентоспособность испанской и европейской промышленности и экономики». Кроме того, испанское правительство подчеркивает, что решения должны быть приняты в срочном порядке, и надеется, что после Версальского саммита в Европейском совете, который пройдет в Брюсселе 24 и 25 марта, будут предприняты решительные шаги. Санчес даже говорил о «поездке туда и обратно», говоря о встрече французского города и о встрече, которая состоится в бельгийской столице для лидеров ЕС для согласования мер. Его оптимизм способствует таким достижениям, как тот факт, что в последнем сообщении Еврокомиссии по энергетике рассматриваются вопросы, которые Испания вспоминает, казались немыслимыми всего несколько месяцев назад. К ним относятся ограничения цен, интервенция на розничных рынках, стратегические резервы и совместные покупки. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ Еще один аспект, который Испания считает важным, - это содействие взаимоподключению, которое до сих пор не поддерживалось Францией, хотя она признает, что это не решение, которое решает проблемы немедленно. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Санчес сказал, что «неприемлемо, что Пиренейский полуостров является энергетическим островом», особенно когда он заверил, что это может способствовать тому, что Европа будет иметь меньшую зависимость от России из-за регазификационных мощностей Испании и мощностей по производству возобновляемых источников энергии наряду с Португалией. «Эти взаимосвязи должны быть сделаны. Настало время для нас их внедрить», - повторил президент правительства, который выступил за то, чтобы соединительные соединения газопровода были совместимы с соединениями возобновляемых источников энергии, таких как зеленый водород. Убедившись, что Испания и Португалия твердо привержены им, он дал понять, что инфраструктуры для их жизнеспособности должны финансироваться ЕС. ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ЕС Но в дебатах о членстве в ЕС, о которых просила Украина, Испания отвергает экспресс-механизм и выступает за соблюдение обычной процедуры. Санчес отметил, что важно говорить о европейской перспективе Украины и что Испания всегда была страной, открытой для расширения за счет новых стран. «Но важно, чтобы мы обеспечили единство всех европейцев в этих дебатах», - добавил он. ББ/объявления (фото) (видео)

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