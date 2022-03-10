Spain calls on the EU to act now in the energy market and interconnections

Хосе Мигель Бланко Версаль (Франция), 10 марта Испания считает, что ситуация, вызванная конфликтом в Украине, теперь должна заставить Европейский Союз отреагировать на его экономические последствия и действовать, продвигая реформу энергетического рынка и поощряя объединение энергосистем, чтобы уменьшить свою зависимость от России. Об этом в четверг президент правительства Испании Педро Санчес сообщил остальным европейским лидерам в первый день неофициального саммита, проведенного в Версале по распоряжению президента Франции Эммануэля Макрона в качестве нынешнего президента ЕС в первой половине года. Саммит был созван в принципе для обсуждения модели экономического роста ЕС, но вторжение в Украину заставило этот вопрос обсудить между главами государств и правительств, чтобы продемонстрировать свое единство в солидарности с атакуемой страной и договориться о мерах по смягчению ее экономического эффекты. В этих экономических дебатах энергетический вопрос приобретает актуальность, и перед этим испанское правительство отмечает, что все больше стран и сами учреждения Сообщества присоединяются к требованиям, которые оно выдвигает в течение почти года, пытаясь снизить цену на электроэнергию. Эти запросы, по сути, связаны с реформой энергетического рынка. ЦЕНА НА ЭНЕРГИЮ В этой связи Санчес напомнил, что Испания имеет энергетический «микс», в котором 45 процентов ее производства электроэнергии приходится на возобновляемые источники энергии, которые, по его словам, являются «высококонкурентными, дешевыми, чистыми и гарантируют энергетическую автономность». «Поэтому что не может быть приемлемым, так это то, что 20 процентов производства этой электроэнергии, то есть газа, загрязняют всю цену на электроэнергию, когда у нас должна быть более дешевая цена на электроэнергию», - добавил он. И это не дешево, сказал он, потому что то, как устанавливаются цены на энергетическом рынке в ЕС, не адекватно стрессам, которому сейчас подвергаются цены на электроэнергию и газ, и потому, что преобладание возобновляемых источников энергии в энергетическом «миксе» Испании не признается. По этой причине он считал, что это система, которая должна быть обновлена, чтобы «раз и навсегда исправить дисфункцию, которая снижает благосостояние граждан и подрывает конкурентоспособность испанской и европейской промышленности и экономики». Кроме того, испанское правительство подчеркивает, что решения должны быть приняты в срочном порядке, и надеется, что после Версальского саммита в Европейском совете, который пройдет в Брюсселе 24 и 25 марта, будут предприняты решительные шаги. Санчес даже говорил о «поездке туда и обратно», говоря о встрече французского города и о встрече, которая состоится в бельгийской столице для лидеров ЕС для согласования мер. Его оптимизм способствует таким достижениям, как тот факт, что в последнем сообщении Еврокомиссии по энергетике рассматриваются вопросы, которые Испания вспоминает, казались немыслимыми всего несколько месяцев назад. К ним относятся ограничения цен, интервенция на розничных рынках, стратегические резервы и совместные покупки. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ Еще один аспект, который Испания считает важным, - это содействие взаимоподключению, которое до сих пор не поддерживалось Францией, хотя она признает, что это не решение, которое решает проблемы немедленно. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Санчес сказал, что «неприемлемо, что Пиренейский полуостров является энергетическим островом», особенно когда он заверил, что это может способствовать тому, что Европа будет иметь меньшую зависимость от России из-за регазификационных мощностей Испании и мощностей по производству возобновляемых источников энергии наряду с Португалией. «Эти взаимосвязи должны быть сделаны. Настало время для нас их внедрить», - повторил президент правительства, который выступил за то, чтобы соединительные соединения газопровода были совместимы с соединениями возобновляемых источников энергии, таких как зеленый водород. Убедившись, что Испания и Португалия твердо привержены им, он дал понять, что инфраструктуры для их жизнеспособности должны финансироваться ЕС. ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ЕС Но в дебатах о членстве в ЕС, о которых просила Украина, Испания отвергает экспресс-механизм и выступает за соблюдение обычной процедуры. Санчес отметил, что важно говорить о европейской перспективе Украины и что Испания всегда была страной, открытой для расширения за счет новых стран. «Но важно, чтобы мы обеспечили единство всех европейцев в этих дебатах», - добавил он. ББ/объявления (фото) (видео)