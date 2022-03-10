Саутгемптон и Ньюкасл Юнайтед сыграют вничью 1-1 и переходят в раздевалку

Саутгемптон и Ньюкасл сыграют вничью 1:1 в конце первого тайма.

В прошлый день визит одержал победу и добавил 3 к 3 в качестве хозяина. Хозяева проиграли и будут стремиться исправить ошибки этого матча, чтобы вернуться на тропу триумфа.

«Саутгемптон» понижается со счетом 0:4 против «Астон Виллы». В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 3 игры и 1 сыграл вничью.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает со счетом 2:1 над Брайтоном и Хоувом. За последние несколько дат он одержал 3 победы и 1 ничью.

Заведение находится на девятом месте с 35 очками и 8 победами, а посетитель достиг 28 единиц и занял четырнадцатое место в турнире.

Судья, выбранный для ведения матча на стадионе Сент-Мэри, был Кевин Френд.

Команда под руководством Ральфа Хазенхюттля повышает свою игру с тактикой 4-4-2 с Фрейзером Форстером в воротах; Валентино Ливраменто, Яном Беднареком, Мохаммедом Салису и Кайлом Уокер-Питерсом в защите; Стюартом Армстронгом, Джеймсом Уордом Проузом, Ориолом Ромеу и Мохамедом Эльюнусси в середине; и Армандо Броха и

Че Адамс лидирует.

Вероятная расстановка «Ньюкасл Юнайтед» сегодня

Со своей стороны, те, кто во главе с Эдди Хау, стоят на корте со стратегией 4-3-3 с Мартином Дубравкой по трем искам; Эмиль Крафт, Фабиан Шер, Дэн Берн, Мэтт Таргетт в защите; Джонджо Шелви, Джо Уиллок и Бруно Гимарайнш в середине корта; и Джейкоб Мерфи, Крис Вуд и Райан Фрейзер лидируют.

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