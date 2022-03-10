Simeone: “Admirable Real Madrid's comeback”

Махадаонда (Мадрид), 10 марта Диего Симеоне, тренер «Атлетико де Мадрид», в этот четверг назвал возвращение «Реала» против «Пари Сен-Жермен» во втором матче 16-го раунда Лиги чемпионов в Сантьяго Бернабеу «восхитительным», в котором белая команда выиграла со счетом 3:1 после двух голов. против в галстуке. «Я его видела. Конечно. Как и любой любитель футбола. Возвращение «Реала» достойно восхищения, еще раз в своей области, со своими людьми и немного знаменует, что такое «Реал Мадрид» в Европе», - сказал аргентинский тренер после утренней тренировки своей команды в Сьюдад-Депортива в мадридском городе Махадаонда. ШЕФ

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