«Надо ли нам искать Месси?» : сильная редакционная статья французского СМИ после ликвидации ПСЖ

Падение со счетом 3:1 на «Сантьяго Бернабеу» не является очередным для «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Звездная команда преждевременно попрощалась с лучшим соревнованием в раунде 16, когда проиграла «Реалу», и за несколько месяцев до этого сезон, похоже, закончился. На этом фоне руководство галльского клуба и местная пресса анализируют, какие ошибки были допущены в начале марта только с шансом стать чемпионом Лиги 1. Таким образом, политика трансфера находится в центре вопросов.

Перед началом текущего сезона ПСЖ представил серию известных подкреплений, таких как Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Джорджинио Вейналдум и Ахраф Хакими. Они присоединились к команде, в которой уже были футболисты, такие как Килиан Мбаппе, Марко Верратти, Неймар, Анхель Ди Мария и Мауро Икарди. Миссия тренера Маурисио Почеттино заключалась в том, чтобы собрать все детали вместе, чтобы превратить эту команду в команду. То, чего он до сих пор не достиг.

Вот почему в статье Le Parisien, опубликованной в этот четверг, журналист Фредерик Гуайяр задается вопросом, было ли разумным шагом подписать контракт с Лионелем Месси. Понятно, что как бизнес его наем был успешным с тех пор, как нападающий прибыл в качестве свободного агента, хотя его стиль игры было нелегко вписаться в Парк де лос Пренсес. «Понятно, что эти престижные рекруты, отвечающие рыночным возможностям, не сработали», — говорит издатель.

До конца сезона ПСЖ будет играть только в Лиге 1 (Reuters)

«С момента приобретения клуба в 2011 году лидеры Катара настаивали на том, что им нужна команда, способная выиграть все соревнования, а также все голоса за привлекательную игру. Это миссия, возложенная на каждого тренера, который прибывает в Париж. На бумаге наем Месси, казалось, соответствовал этим требованиям, но команды Почеттино всегда сочетали в себе большое давление и интенсивность. На самом деле это не профиль аргентинского гения или Вейнальдума».

На данный момент ставится под сомнение, действительно ли Ла Пульга был футболистом, способным адаптироваться к претензиям тренера и, как будто этого было недостаточно, к потребностям самого ПСЖ: «Нужно ли было искать бывшего игрока «Барселоны», даже если это означало добавление элемента, безусловно ценного, но не в состоянии защищаться, к атаке у него уже было два, Неймар и Мбаппе? ». Затем отмечается, что команда Почеттино выбрала команду 7+3, то есть матч между атакующим трезубем и остальными полевыми игроками, что позволило «Реалу» вернуться в Бернабеу.

Французская пресса критически относится к игре Месси с момента его прихода и даже забила ему 3 из 10 в каком-то матче. В поражении от Лиги чемпионов со счетом 3:1 аргентинец был лицом всех обложек, но он не был в центре критики, как вратарь Доннарумма или даже сам тренер Маурисио Почеттино.

Бывшая Барселона имеет связи с парижским заведение до июня 2023 года, поэтому у него появится новый шанс выиграть континентальный трофей. В то время как эксперты призывают к обновлению и указывают на выступления Мауро Икарди, Жюльена Дракслера, Гейе и Анхеля Ди Марии из клуба, спортивный директор Леонардо просто сказал, что не время анализировать будущее звезд или тренера. По этой причине следующие месяцы до июня будут ключевыми, в которых ПСЖ будет играть только в Лиге 1, потому что он также был исключен из Кубка Франции раньше, чем ожидалось. Это будет момент, который определит судьбу звезд парижской живописи.

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